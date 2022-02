La pulizia di argento e rame è un’attività che non va fatta tutti i giorni ma, comunque, con una certa regolarità. Si tratta di un lavoro piuttosto lungo e noioso, specie se si hanno set e collezioni importanti dal punto di vista numerico. Per pulire l’argenteria e gli utensili in rame, in commercio ci sono tantissimi prodotti appositi tra i quali poter scegliere. Ovviamente, si tratta di prodotti chimici, che spesso potrebbero essere anche piuttosto costosi. Tuttavia, non siamo obbligati ad utilizzarli sempre. In generale, infatti, per la cura di casa e cucina esistono tantissimi rimedi naturali. Sono facili da reperire, non inquinano e sono spesso a costo zero, o perlomeno a costo davvero ridotto.

Sicuramente tutti, ad esempio, siamo a conoscenza dell’utilità di aceto, bicarbonato e limone. Ma in questo articolo sveleremo la preziosa utilità di un altro prodotto che ben pochi immaginano. Nel caso specifico per pulire e far brillare rame e argento potremmo infatti cavarcela con molto poco. Come vedremo nelle prossime righe, possiamo infatti utilizzare un ingrediente molto banale per entrambe le tipologie di oggetti.

Per pulire e far brillare rame e argento non aceto né bicarbonato, ma questo impensabile ingrediente che abbiamo già in casa

Il ketchup si rivela molto efficace per pulire e far tornare a splendere cornici, posate e vassoi d’argento, ma anche pentole e tegami in rame.

Potrà sembrare incredibile, ma l’ingrediente utile in tal senso è proprio la classica salsa agrodolce a base di concentrato di pomodoro, quella che si abbina benissimo con le patatine fritte ed è immancabile nei panini con hamburger.

Vediamo quindi come utilizzarlo

Se l’argento appare ingiallito o se si è scurito, ecco come ridargli brillantezza. Far bollire un litro di acqua ed aggiungervi una tazza di ketchup. Miscelare bene e attendere che la soluzione raggiunga la temperatura ambiente. Immergervi quindi gli oggetti in argento e attendere un quarto d’ora. Risciacquare e asciugare con un panno morbido. I nostri oggetti avranno così riacquistato il loro splendore originario. Per quanto invece riguarda gli oggetti in rame, dovremo utilizzare la salsa pura e non diluita. La dobbiamo cospargere su pentole e altri oggetti nel tipico color bronzeo. Lasciare quindi in posa per 30 minuti circa e poi risciacquare.

Altri consigli utili per le pulizie di casa

Le pulizie di casa in generale sono una mansione faticosa. Molti infatti non amano farle. Eppure, toccano a tutti. Sicuramente, l’ideale sarebbe svolgere questo compito nel minor tempo possibile e con poca fatica. A tal scopo, potrebbe far comodo conoscere questi utili consigli. La polvere poi è un nemico davvero molto insidioso. Praticamente si forma ovunque e tutti i giorni. Per liberarcene alla svelta, ecco dei sistemi infallibili.

Approfondimento

Un clamoroso spreco buttare la Coca Cola avanzata perché è provvidenziale per risolvere un problema molto diffuso in cucina