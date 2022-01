Per una vita serena e lontana da disturbi o patologie si comincia dalla tavola. Il segreto per una dieta ricca di nutrienti necessari per il fabbisogno giornaliero è portare in tavola i prodotti di stagione. In tal modo ci si assicura della provenienza e della genuinità degli alimenti che consumiamo.

Infatti, seguire un regime alimentare sano e variegato è un’ottima premessa per contrastare tantissime malattie cardiovascolari e anche neurologiche. A tal proposito per allungare la vita del cervello e allontanare l’Alzheimer sarebbe meglio ridurre quest’alimento tanto amato e utilizzato. Ma oltre allo zucchero, per non rischiare che saltino cuore e circolazione sarebbe meglio ridurre l’ingrediente più amato in cucina, in particolare il sale. Infatti un consumo eccessivo di sale aumenta non solo il rischio di insorgenza di malattie cardiovascolari tra cui l’ipertensione ma anche di tumori all’apparato digerente.

Proprio per questo motivo l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda un uso moderato del sale. In particolare sostiene che non si dovrebbe consumare una quantità superiore ai 5 grammi al giorno, corrispondenti a circa 2 grammi di sodio. Utilizzando questo piccolo trucco potremmo ridurre il consumo del sale e favorire l’assorbimento del ferro. Ovvero potremo sostituire il sale con un ingrediente che tutti abbiamo in cucina ricco di vitamina C e in grado di rendere ancora più saporite le nostre ricette.

Per non rischiare che saltino cuore e circolazione sarebbe meglio ridurre l’ingrediente più amato in cucina

Si tratta del limone, un frutto utilizzato in cucina e addirittura per le faccende domestiche, ad esempio per eliminare le macchie ostinate dai cuscini.

Questo frutto è composto principalmente da acqua, quasi il 90%, ed è ricco di vitamine, in particolare di vitamina C. Quest’ultima è presente nel succo di limone ma soprattutto nella sua scorza.

La scorza di limone è davvero ricca di proprietà e gettarla via è davvero un peccato. Infatti, rispetto al succo di limone ha un contenuto di vitamina C fino a tre volte superiore. Inoltre ha anche un buon contenuto di fibra e di calcio. Il succo di limone poi insieme alla sua scorza è perfetto per aumentare l’assorbimento del ferro presente negli alimenti nella forma meno assimilabile, come nelle verdure. A tal riguardo svelato il segreto per assorbire tutto il ferro e le vitamine con la carne bianca.

Infine grazie alla molecola chiamata limonene presente soprattutto nella buccia, questo agrume ha un aroma incredibile che lo rende un ottimo esaltatore di sapidità. Al punto tale da poter essere utilizzato per condire le pietanze e ridurre in tal modo il consumo di sale nella propria alimentazione.

Pertanto potremmo utilizzare il succo di limone o la sua buccia grattugiata per insaporire la carne bianca, le nostre insalate e anche qualche primo piatto.