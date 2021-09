Dal rientro delle vacanze, tra le tante faccende domestiche, ci toccherà dare una bella ripulita a letti e divani. Questo è il momento proficuo, prima dell’arrivo delle piogge e del freddo che renderanno difficoltosa l’asciugatura di qualsiasi capo. I cuscini, siano essi del letto o del divano, hanno bisogno di una pulizia accurata, visto che vi affondiamo candidamente il viso e il capo. È un dato certo che germi e batteri trovino terreno fertile per proliferarsi proprio nei nostri amati guanciali. Tuttavia molti ignorano che punture e prurito possono indicare un covo di insetti nella propria camera.

Per questo, è fondamentale una pulizia accurata di letti, materassi e cuscini. Questi ultimi dovrebbero essere lavati almeno ogni due mesi, per diminuire il rischio di allergie e infezioni causate dai batteri che vi si accumulano.

Inoltre, secondo gli esperti, dovrebbero essere cambiati almeno ogni due anni. Allora ecco come lavare i cuscini di letti e divani per prevenire malattie e preservarci dai batteri. Per prima cosa, sarà opportuno leggere attentamente l’etichetta e verificare il tipo di lavaggio consigliato. In particolare, alcuni tipi di cuscini in lattice non possono essere assolutamente lavati in lavatrice, o addirittura possono non essere lavabili. In questi casi, un lavaggio o una pulitura sbagliata potrebbe comprometterne la forma e rovinarli in maniera irreversibile. Potremmo però lasciarli all’aperto, su un piano in orizzontale per qualche ora e batterli con un battipanni.

Pertanto, una volta verificato che i nostri guanciali possono lavarsi in lavatrice, si potrà procedere al lavaggio. Quindi inserire i cuscini, massimo due, nel cestello della lavatrice e aggiungere un tappo di candeggina e uno di cristalli di soda per il bucato. Leggere sull’etichetta la temperatura consigliata ed eseguire una centrifuga tra i 600 e gli 800 giri per eliminare l’acqua in eccesso e facilitare l’asciugatura.

Qualora non si volesse utilizzare la candeggina, si possono utilizzare l’aceto bianco e il bicarbonato. Basterà unire metà tazza di bicarbonato e metà tazza di aceto bianco e aggiungerli nella vaschetta della lavatrice a lavaggio avviato. Inoltre in caso di macchie ostinate, prima di procedere al lavaggio, si potranno pretrattare, lasciandoli in ammollo, in acqua tiepida e succo di limone. O, in ammollo, in acqua con una tazza di bicarbonato di sodio sciolto. Utilizzato quest’ultimo anche come uno dei rimedi geniali e facilissimi per smacchiare velocemente le nostre tovaglie. Dopo procedere al lavaggio e lasciare asciugare i cuscini all’aria aperta, in una zona al riparo dal sole, posizionandoli in orizzontale.

Infine, per preservare al meglio i guanciali, si potrà utilizzare, come per il materasso, un copricuscino da lavare ogni volta insieme al cambio delle lenzuola.

