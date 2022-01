La camera da letto è una zona importante della casa, in cui passiamo sempre un bel po’ di tempo. Per questo, è importante anche per la nostra salute tenerla sempre pulita e sgombra dalla polvere. Certo, però, può essere davvero fastidioso dover fare le pulizie, un lavoro lungo e noioso.

La cosa migliore da fare, quindi, è organizzarsi bene, per non metterci un pomeriggio intero per pulire una stanza. Capiamo quindi come fare per fare le pulizie in maniera facile ed indolore. Infatti, avremo una camera da letto pulita e splendente in 20 minuti grazie a questi fenomenali consigli, scopriamoli subito.

I consigli da seguire

La prima cosa da fare, forse la più importante, è non lasciare che lo sporco e il disordine si accumulino. Non è solo poco salubre, ma rende poi anche più difficili e lunghe le operazioni di pulizia. Quindi, assicuriamoci di dedicarci alle camere da letto come minimo una sessione di pulizia a settimana, anche più di frequente se ci viviamo anche durante il giorno.

Inoltre, ogni giorno prendiamo qualche piccolo accorgimento per evitare che il disordine si accumuli troppo. Ad esempio, se siamo di ritorno da una cena e ci spogliamo, non buttiamo i vestiti sulla prima sedia che troviamo. Buttiamoli subito nel cesto delle cose da lavare, senza creare inutile disordine nella nostra stanza.

Camera da letto pulita e splendente in 20 minuti grazie a questi fenomenali consigli

Un’altra cosa fondamentale da evitare è portare del cibo in camera da letto. Può darsi, infatti, che ci piaccia fare colazione a letto o magari abbiamo una scrivania in questa camera e quindi ci passiamo del tempo anche di giorno. In quest’ultimo caso può capitare spesso di fare uno spuntino alla scrivania.

Tuttavia, mangiare in camera da letto potrebbe essere deleterio, perché sparge briciole dappertutto e rischia di attirare dei fastidiosi insetti. Assicuriamoci, dunque, di fare sempre colazione e spuntini in cucina o in sala da pranzo.

Seguiamo tutti questi consigli e le pulizie saranno molto più veloci. In 20 minuti ogni settimana dovremmo riuscire a fare tutto.

Anche durante la pulizia, però, organizziamoci bene: partiamo buttando via gli oggetti inutili, come ad esempio le bottiglie d’acqua vuote sul comodino. Passiamo poi ai vestiti ed alle lenzuola, che vanno messi a lavare. Infine, puliamo mobili e poi laviamo i pavimenti. Usiamo sempre la stessa routine e diventeremo davvero velocissimi.

