Mens sana in corpore sano, dicevano i nostri antichi padri! Questa infatti è una verità assoluta, perché il benessere fisico va a braccetto con la salute mentale. Sentirsi bene e in forma ci aiuta a vivere bene con noi stessi e nelle relazioni con gli altri. Secondo la ricerca scientifica il benessere del nostro corpo dipende in gran parte da ciò che mangiamo. Seguire un’alimentazione sana ed equilibrata ci aiuta a contrastare una gran parte di patologie. Infatti mangiare sano, praticare un po’ di attività fisica e avere uno stile di vita corretto possono garantire una vita lunga e serena. A tal proposito, ecco come prevenire questa comunissima sindrome pericolosa per il cuore e che può portare il diabete.

Tra le malattie che più spaventano rientrano sicuramente le malattie neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer, che sono in costante aumento tra la popolazione. Nonostante siano altamente diffuse ancora non ci sono farmaci in grado di contrastarne l’insorgenza ma soltanto trattamenti farmacologici e riabilitativi. A tal riguardo, sono straordinari questi farmaci che proteggono il cervello da Parkinson e Alzheimer.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Ma le uniche formule per ridurne l’insorgenza sono l’attività fisica e l’alimentazione sana. Sembrerebbe che per allungare la vita del cervello e allontanare l’Alzheimer sarebbe meglio ridurre quest’alimento tanto amato e utilizzato, ovvero lo zucchero.

Lo studio

Secondo gli scienziati le diete ricche di grassi e zuccheri potrebbero contribuire nell’insorgenza di diabete di tipo 2 e della malattia di Alzheimer. Questo studio, condotto su topi da laboratorio, ha cercato di determinare l’impatto che potrebbe avere il saccarosio sulle malattie neurodegenerative, correlate all’Alzheimer. Dai riscontri è emerso che i topi cui è stato somministrato il saccarosio hanno mostrato un processo di neuro-infiammazione. In particolare si è dimostrato che il saccarosio potrebbe aggravare gli stress metabolici e aumentare le patologie correlate all’Alzheimer.

Per allungare la vita del cervello e allontanare l’Alzheimer sarebbe meglio ridurre quest’alimento tanto amato e utilizzato

Pertanto sempre più numerosi sono gli studi scientifici che suggeriscono come un’alimentazione sana possa diminuire il rischio dell’insorgenza di malattie neurodegenerative. Quindi adottare un’alimentazione sana e variegata, ricca di frutta, verdura e omega 3 potrebbe ridurre i rischi di una malattia sempre più comune e temuta. Gli alimenti grassi e troppo zuccherini oltre ad essere pericolosi per i livelli di colesterolo, glicemia potrebbero essere nocivi anche per il cervello. Infatti, secondo gli scienziati livelli elevati di zucchero pertanto oltre ai classici effetti nocivi sulla salute, potrebbero comportare un aumento del rischio di Alzheimer. Pertanto limitare il consumo di zuccheri potrebbe apportare notevoli benefici al corpo e al cervello.

Approfondimento

Pochi sanno che i familiari di persone con Alzheimer possono ottenere la pensione anticipata e importanti agevolazioni