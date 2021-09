Ci sono moltissimi cibi che si possono cucinare sulla piastra e tra questi abbiamo la carne, le verdure e anche il pesce. Ogni volta che però cuciniamo qualcosa dobbiamo fare i conti con il fatto che spesso i cibi si attaccano. E per non far attaccare la carne sulla piastra molti usano l’olio quando invece basta questo ingrediente, così il cibo non sarà unto e grasso.

Cucinare alla piastra

Molte persone scelgono questa cottura perché è in grado di dare un sapore unico al cibo che si sta preparando. E questo avviene grazie alla lastra in ghisa che si usa per cucinare. Però cucinare alla piastra, e quindi regalare quel sapore unico ai nostri cibi, non è proprio semplice. Infatti alla piastra si possono sperimentare varie cotture con varie tipologie di fiamme. Però bisogna controllare bene il cibo prima che questo si bruci.

Non solo carne, ma possiamo fare anche il pesce, magari cotto all’interno della carta stagnola, oppure delle verdure grigliate e anche il formaggio alla piastra è delizioso. Insomma ci sono veramente tantissimi cibi che si possono cucinare. Però, quando facciamo ad esempio la carne, una problematica comune è il pezzo di carne che si attacca alla piastra.

Per non far attaccare la carne sulla piastra molti usano l’olio quando invece basta questo ingrediente

Dobbiamo trovare quindi un modo per evitare che il cibo rimanga attaccato alla piastra creando bruciature e difficoltà quando si deve girare. Per evitare questa situazione molti usano l’olio, che si usa anche in padella. Un filo d’olio sulla padella per evitare che i cibi si attacchino. Però quando cuciniamo alla piastra possiamo usare anche un altro metodo che risulterà più leggero.

Possiamo sostituire l’olio con il sale grosso

Il procedimento è abbastanza facile e sarà anche molto semplice, poi, pulire la piastra una volta finita di utilizzare. Quello che occorre fare è prendere la piastra metterla sul fuoco con una fiamma media e quando questa avrà raggiunto un certo calore allora mettiamo un po’ di sale grosso. Dopo circa qualche minuto possiamo dunque mettere la nostra carne a cuocere senza dover usare l’olio. Senza l’utilizzo dell’olio bisognerà sicuramente fare attenzione alla cottura perché potrebbe risultare leggermente secca. In caso possiamo aggiungere un filo d’olio dopo che la carne è cotta, quindi direttamente sul piatto. Così facendo evitiamo la carne super unta e ci evitiamo anche una griglia molto sporca.

