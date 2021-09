La stagione estiva è finita, si apre quella autunnale e poi invernale. Così anche la nostra alimentazione cambia, perché si tenderà a prediligere dei cibi della stagione corrente. Ma oltre a scegliere dei cibi di stagione, scegliamo anche degli alimenti che facciano bene alla salute. Allora ecco un’iniezione di benessere e salute cardiovascolare con questo alimento della stagione autunnale. Questo frutto possiamo sostituirlo a dei precedenti cibi che solitamente mangiamo durante l’estate.

I cachi sono il frutto autunnale assolutamente da mangiare

I cachi sono dei frutti che vengono originariamente dalla Cina. Nel corso degli anni sono arrivati nella Penisola coreana e in Giappone, per poi arrivare fino in California nella metà del Diciannovesimo Secolo. Oggi sono un frutto che si trova facilmente nei supermercati.

I cachi fanno molto bene al nostro sistema immunitario. Sono pieni di vitamine (come la K, C, E e A) e sono ricchi di potassio, fosforo, magnesio e calcio. I cachi sembrano avere tantissime proprietà, ad esempio le fibre naturali presenti sono ottime per l’intestino, alcune molecole proteggono le cellule dall’invecchiamento e dalle malattie.

Un’iniezione di benessere e salute cardiovascolare con questo alimento della stagione autunnale

Oltre a tutti i benefici sopracitati, i cachi sono ottimi anche per la salute cardiovascolare. Come ha riportato anche uno studio pubblicato su “Food Chemistry”. Per questo motivo infatti è buona cosa mangiarli durante il periodo autunnale. Sono dei frutti poco consumati, ma sono veramente deliziosi e inoltre fanno anche bene al nostro corpo. Quindi perché non gustarli. Dato però che i cachi potrebbero essere associati a una riduzione della pressione, conviene non mangiarli se si prendono farmaci antipertensivi.

Il periodo della raccolta dei cachi

Vediamo allora qual è il periodo giusto per mangiare questi frutti e se qualcuno li coltiva quando raccoglierli. Dunque la stagione dei cachi si apre ad ottobre e si conclude a dicembre. Da metà ottobre si può iniziare con la raccolta dei frutti, poi ci sono delle variabili che sono date dalla tipologia di frutto e dal clima.

Ci sono due varietà principali di cachi che sono quelle astringenti e quelle non astringenti. I primi sono ricchi di tannini, e si conservano bene in frigo anche per vari mesi. I secondi, invece, che contengono meno tannini, non si conservano molto dopo la maturazione. Quindi ora che abbiamo una buona conoscenza delle proprietà dei cachi, di qual è il periodo migliore per mangiarli e come conservali, non resta che mangiarli.

