La pulizia della casa richiede tempo ed energie: si vuole vivere in una dimora pulita e profumata e si cerca di conoscere le migliori tecniche di pulizia.

Si acquistano prodotti o strumenti specifici per pulire in tutta facilità. Si va sempre a caccia dell’ultimo trucchetto della nonna per una casa profumata e sempre pulita.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma alcuni mobili della casa richiedono delle cure particolari. Come fare, per esempio, a pulire perfettamente un divano di pelle?

Anche questa volta si scoprirà un modo alternativo e veramente economico per far brillare il divano.

Sembra incredibile ma per un divano sempre pulito basta una comune bevanda

In casa c’è sempre qualcosa da fare. Oltre alla classica polvere, si pensa a lavare i pavimenti o i vetri. A togliere le ragnatele e a riordinare.

Oltre alle classiche faccende domestiche bisogna prendersi cura anche di determinati accessori per la casa. Grazie ad un precedente articolo si è potuto capire come avere una casa splendida e di classe. È bastato solo un pratico consiglio vincente.

Ma come assicurarsi invece un divano sempre nuovo e curato? Soprattutto se si tratta di un divano in pelle?

Si è ricorso a qualsiasi prodotto specifico ma nulla ha funzionato davvero. Ed è stata solo una perdita di tempo e di denaro. Inoltre, non si vuole correre il rischio che la pelle diventi appiccicosa. Classico segno di un materiale vecchio o rovinato.

Come risolvere questo problema? Sembra incredibile ma per un divano sempre pulito basta una comune bevanda. Ma non si dovrà pensare alle più classiche bevande zuccherate. Basterà della semplicissima acqua gassata. Questa toglierà anche lo sporco più difficile e lascerà la pelle morbida e liscia.

Come fare

Stupisce sempre tutti questa straordinaria scoperta, soprattutto dopo aver speso tanti soldi in alcuni prodotti. È infatti possibile utilizzare dell’acqua frizzante per pulire perfettamente il divano in pelle.

Per pulire con più facilità basterà utilizzare un flacone spray, proprio quello per la nebulizzazione delle piante.

Una volta riempito il flacone con l’acqua gassata, con il nebulizzatore si spruzzerà la giusta quantità sul divano. E l’acqua gassata staccherà poco per volta la sporcizia dal divano. Poi si potrà iniziare a pulire il tutto con un asciugamano pulito.

Si consiglia di asciugare attentamente ogni parte del sofà, soprattutto tra una piega e l’altra. In poche semplici passate il divano tornerà lucido e morbido, come appena comprato.