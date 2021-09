Lo abbiamo sempre sostenuto e ovviamente continuiamo a farlo: la moda è ciclica, quindi prima o poi le cose tornano. Lo fanno magari sotto una nuova luce, le cose del passato tornano in chiave moderna. E così dopo 20 anni torna questo maxi trend che abbiamo visto sfilare alla Milano Fashion Week. È sicuramente una mega tendenza che vedremo molto presto indossata. Anche se già qualcuno la sta anticipando. Ma vediamo ora qual è questo maxi trend per l’estate 2022 e quali brand ci riportano a quegli anni.

Un tuffo nella sensualità anni Duemila

Analizzando le passerelle milanesi sembra proprio che gli inizi anni Duemila stiano tornando. Infatti i look si fanno sensuali, sfacciati e le silhouette diventano micro. Mini crop-top, mini gonne, il corpo viene messo in mostra con capi mini e la vita si abbassa. Il body torna protagonista. Una rivincita forse sul Mondo, un messaggio di ripartenza. Scopriamoci oggi per non ricoprici più domani, liberiamo il corpo dai vestiti avvolgenti. Chi può dirlo. Fatto sta che la sensualità prorompente degli anni Duemila è tornata alla grande. Ogni brand poi la immagina a modo suo, c’è quella più intellettuale tipo Prada, quella più affamata di Cavalli e quella spaziante di Missoni.

Il sexy sfacciato, ma allo stesso tempo minimal, è tornato dopo ben 20 anni. E come hanno interpretato questa tendenza i brand? In realtà si dovrebbe aprire un enorme capitolo su come le vecchie generazioni di creativi immaginano oggi la sensualità e su cosa è sexy invece per i giovani designer. Ci sono designer che vestono i proprio coetanei e designer che vestono invece delle generazioni con cui hanno poco a che fare.

Blumarine porta in passerella una sensualità che parla a tutte le generazioni. “Tutte possono essere belle in Blumarine, che tu sia una ragazza di 20 anni o una signora di 70”, ha dichiarato Nicola Brognano, direttore creativo del brand. Poi invece c’è Missoni che ha tirato fuori quel lato sexy sepolto da anni, una collezione che ha lasciato tutti sorpresi. Anche nella collezione Fendi by Versace troviamo dei forti richiami alla sensualità anni Duemila.

Ma se parliamo di sensualità e di anni Duemila non possiamo non citare forse i re indiscussi: Dolce&Gabbana. Il brand infatti porta in passerella tutto quello che è l’immaginario di quegli anni con look glamour, intimo logato, e visibile, e T-shirt con la scritta “2000 Fashion Moment”.

