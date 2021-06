Dato il tasso elevato di glutine e carboidrati che assumiamo con il pane, pasta, pizza e farinacei vari è bene trovare alternative. Sono sempre più in crescita le intolleranze o allergie al glutine, e i problemi intestinali di gonfiore e infiammazioni croniche.

Quando è possibile è bene preferire una versione di farina integrale che aumenta l’apporto di fibre rispetto alla farina bianca. Le versioni multi-cereali o ai semi forniscono un apporto maggiore di minerali e acidi saturi. Se restano delle farine bianche sono comunque povere di fibre.

Dovremmo privilegiare il bio o le opzioni senza glutine almeno per un periodo

Nei pani industriali spesso si trovano dei pesticidi che avvolgono la farina. Le versioni bio sono interessanti in generale, perché utilizzano meno additivi (ad esempio i mono e digliceridi degli acidi grassi sono vietati).

Esistono anche dei pani da burger, come i bagel o la pita senza glutine. Anche se ne troviamo spesso nei negozi bio o anche nei supermercati, non c’è sempre da fidarsi, perché anche questi potrebbero contenere additivi. È meglio consumare prodotti di mais, come le gallette o i wraps, o di grano saraceno.

Ci sono diversi prodotti che possiamo utilizzare per una settimana detox, almeno una volta al mese. Questo servirà per disintossicare l’intestino da eventuali scorie o tossine e dall’eccesso di glutine.

Per non consumare troppo pane pasta e farina ecco 6 valide alternative per accompagnare i nostri piatti ed evitare fastidiosi gonfiori e intolleranze

Per non consumare troppo pane pasta e farina ecco 6 valide alternative per accompagnare i nostri piatti ed evitare fastidiosi gonfiori e intolleranze:

a) muffin ai semi e farina integrale sono ricchi di fibre e acidi grassi. Contengono semi di girasole e sono fonte di fosforo e vitamine B;

b) pane svedese è zuccherato, ma un po’ povero in fibre. È sicuramente leggero e non apporta grassi;

c) buns ai semi senza zuccheri aggiunti hanno un buon apporto di proteine vegetali e di acidi grassi vari;

d) pita è l’alternativa meno grassa anche se vi si trovano degli zuccheri nell’impasto ma non sono eccessivi;

e) wrap bio sono poveri di zuccheri e con poche fibre, ma leggeri e adatti a numerose ricette;

f) panini soffici, che sono di farina naturale poveri in fibre ma sono sempre abbastanza leggeri.

Approfondimento

Non importa andare a comprare questo ingrediente al supermercato perché in soli 5 passi possiamo preparare un lievito di birra ottimo per tutti gli usi