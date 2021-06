Per evitare che questo problema rovini l’aspetto invitante delle nostre torte facciamo molta attenzione a questi importanti particolari

Capita di seguire a menadito una ricetta, per la preparazione di una torta, ma dopo la cottura accorgersi che il risultato finale, non è come ce lo aspettavamo. Eppure abbiamo dosato meticolosamente tutti gli ingredienti, li abbiamo inseriti nella ciotola nell’ordine giusto e lavorati per il tempo indicato sulla ricetta.

Ma qualcosa è andato storto e quella che doveva essere una torta perfetta, da servire al momento del dessert, è rovinata e poco presentabile.

Un problema comune

Si diche che la pasticceria sia come la chimica. Tutti gli elementi e i passaggi devono essere rispettati e eseguiti alla perfezione. Una piccola modifica, specialmente per i meno esperti, può rovinare il risultato finale.

Ecco che spesso capita, durante e dopo la cottura, che la nostra torta abbia delle crepe antiestetiche in superficie o con dei piccoli rigonfiamenti. Questo ci impedisce di ricoprire il dolce, con della crema o della panna, in maniera uniforme.

Per evitare le crepe e i rigonfiamenti in superficie bisogna, prima di tutto, stare attenti alla temperatura del forno. Una temperatura troppo altra farà cuocere la torta molto velocemente in superficie. Il rischio è quello che la crosticina si rompa, facendo gonfiare una parte della torta. Se ci accorgiamo che il nostro dolce sta cuocendo troppo in superficie, copriamo con un foglio di alluminio.

Naturalmente ogni forno ha delle caratteristiche diverse, ma se il nostro è molto potente, proviamo ad abbassare la temperatura ed allungare i tempi di cottura.

Meglio utilizzare tra la tortiera e l’impasto la carta forno per evitare che le pareti si scaldino troppo.

Importante è anche dosare il lievito in base alla quantità della farina. Setacciarli insieme, in modo da distribuire il lievito uniformemente.

Ultimo accorgimento è la dimensione della tortiera. Deve essere adeguata alla quantità di impasto.

Quindi per evitare che questo problema rovini l’aspetto invitante delle nostre torte facciamo molta attenzione a questi importanti particolari.

