Chi non conosce le magnifiche ville venete? Se ne parla molto per la loro bellezza senza tempo e per il fascino che creano nei visitatori di tutto il mondo. Situate in alcuni dei luoghi più suggestivi e spettacolari del Veneto, molte di queste ville sono patrimonio UNESCO. Il Veneto è un luogo particolare per natura, cucina e cultura. Si può trovare tutto quello che si cerca, dal mare alle meravigliose Dolomiti, dalla pianura bassa e paludosa ad antiche colline tonde e verdeggianti. In questo articolo vedremo 3 di queste ville spettacolari, tra la provincia di Padova e Treviso.

In pochi conoscono la bellezza di queste 3 ville venete circondate da giardini da favola degni di dame e principi o circondate da vigneti lussureggianti

Villa dei Vescovi

Immersa nel verde lussureggiante dei colli della provincia di Padova, Villa dei Vescovi è patrimonio del FAI (Fondo Ambiente Italiano). Circondata da filari di vigneti, la Villa era un’antica dimora vescovile del ‘500. I prelati che ci abitavano decisero di affrescarla completamente, facendo entrare questa villa nella storia. Qui si trovano infatti i meravigliosi affreschi di Giulio Romano, famosissimo artista rinascimentale di scuola romana. Arte, architettura, cultura e natura si fondono in un’armonia unica. Questa villa è tutta da gustare, per una passeggiata attraverso il suo parco o per le colline circostanti. Oppure anche solo godendosi la meraviglia del paesaggio seduti nel romantico porticato a leggere un libro.

Villa Contarini

Villa Contarini è un altro tipico esempio di villa veneta. Si trova a Piazzola sul Brenta, luogo pianeggiante, ricco di corsi d’acqua e circondato da distese di campi. Questo posto strepitoso fa da cornice ad una villa monumentale, con un giardino enorme e davvero ben tenuto. Luogo veramente speciale. La “Villa della Musica”, come viene chiamata, ospita da sempre strepitosi concerti musicali, di vario genere, dalla musica classica, ai concerti pop e rock, anche internazionali. Segnaliamo anche una mostra iniziata da poco. Fino al 3 Ottobre 2021 sarà possibile visitare la mostra “Amor mi mosse, che mi fa parlare”, degli artisti Sandrin e Bolzonella. La mostra è compresa nel biglietto d’entrata.

Villa Emo

L’ultima villa che presentiamo è Villa Emo, in provincia di Treviso. Villa immensa circondata da un enorme giardino, Villa Emo è stata realizzata su disegni del celebre architetto Andrea Palladio. Utilizzata un tempo come villa agricola, l’interno dell’edificio principale è riccamente affrescato dagli imponenti dipinti di Zelotti. Assolutamente da visitare è anche il parco, un fitto bosco attraversato da molti corsi d’acqua.

