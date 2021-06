Se vogliamo preparare dolci, pasta, pane e pizza abbiamo sicuramente bisogno di un ingrediente fondamentale. Il lievito di birra che spesso non si trova fresco e buono come dal panettiere.

Ecco come possiamo produrre e utilizzare facilmente il lievito fatto in casa. In questo modo le nostre ricette avranno tutte un sapore artigianale e saremo soddisfatte di averlo fabbricato da sole. Infatti, non importa andare a comprare questo ingrediente al supermercato perché in soli 5 passi possiamo preparare un lievito di birra ottimo per tutti gli usi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Tutti gli ingredienti necessari alla preparazione

Anche se si chiama lievito di birra ed è spesso questa bevanda che si usa per farlo, sveliamo un altro metodo. Con una sola patata si può creare un lievito alternativo e altrettanto buono.

Muniamoci di questi ingredienti:

1 patata;

sale;

zucchero;

4 tazze d’acqua;

ciotola e barattolo con tappo.

Niente di più semplice da fare in casa. Non importa infatti andare a comprare questo ingrediente al supermercato perché in soli 5 passi possiamo preparare un lievito di birra ottimo per tutti gli usi.

Preparazione veloce in 5 tappe

Una volta che abbiamo messo tutti gli ingredienti in tavola, ecco come procedere:

peliamo una patata;

mettiamola a bollire in una pentola con 4 tazze d’acqua, conservando poi l’acqua di bollitura;

schiacciamo la patata in una ciotola e aggiungiamo un cucchiaino di sale e uno di zucchero;

lasciamo intiepidire e poi aggiungiamo l’acqua di cottura al composto mescolando;

infine mettiamo il composto in un barattolo e lasciamo fermentare da 24 a 48 ore.

Importante è ricordarsi di non chiudere totalmente il tappo del barattolo. Al posto dello zucchero possiamo aggiungere mezzo cucchiaino di malto o miele per aiutare la fermentazione.

Approfondimento

Ecco come preparare velocemente una buonissima besciamella vegana per chi è intollerante al lattosio con questi ingredienti alternativi