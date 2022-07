Basta disagio al mare se puliamo così i sandali di cuoio che puzzano

Sono i sandali preferiti dai turisti di tutto il Mondo. Ogni volta che ci troviamo in una grande città e una fiumana di persone ci passa di fianco, moltissimi indossano i sandali di cuoio stile Birkenstock, perché sono comodi per camminare. Si portando facilmente con i pantaloni cargo o con le tutine corte in jeans e sono praticamente insostituibili. Utilizzarli per camminare, però, significa consumarli e sporcarli.

Tutti i sandali in cuoio sono molto comodi per andare in spiaggia dove, però, potremmo vivere momenti imbarazzanti. A parte l’usura, ciò a cui dovremmo stare attenti e la puzza data dall’accumulo del sudore nel plantare che potrebbe scurirsi a causa delle chiazze.

Per quanto siano comode e belle, anche queste calzature hanno bisogno di una pulizia accurata. Eviteremo le figuracce ma soprattutto allungheremo la vita dei sandali, perché pulizia significa renderli come nuovi.

Interventi efficaci

Basta disagio al mare, armiamoci di un panno umido e di un vecchio spazzolino da denti e slacciamo le fibbie dei nostri sandali. Rimuoviamo lo sporco superficiale con il panno umido, quindi mescoliamo qualche cucchiaio di lievito in polvere con l’acqua. Otterremo una pastella liscia da applicare al plantare con lo spazzolino.

Facendo movimenti circolari, lo sporco dato dal sudore verrà rimosso, quindi sempre con il panno umido concludiamo la pulizia più approfonditamente. Lasciamole asciugare all’ombra lontane dal sole e quando la suola è asciutta proseguiamo con la manutenzione.

Se abbiamo acquistato un detergente per il cuoio da applicare come crema protettiva, utilizziamola quando il sandalo è asciutto prima di indossarlo nuovamente. Possiamo ricorrere anche a un lucido da scarpa dello stesso colore per dare maggiore lucentezza dopo il lavaggio.

Bicarbonato e aceto sono prodotti universali che possono essere utilizzati per qualsiasi tipo di pulizia. Il bicarbonato, però, potrebbe non essere un prodotto delicato con i sandali in cuoio. L’aceto ha un odore molto forte. Esistono altri rimedi su cui contare che garantiscono un trattamento delicato.

Per esempio, se dopo aver passato il panno umido utilizziamo un sapone all’olio di lino, a cui possiamo aggiungere un po’ di soda, otteniamo un detergente davvero delicato ma molto efficace.

I prodotti naturali sono in grado di sorprenderci e di farci capire che fare a meno della chimica, in questi casi, è solo questione di abitudine. Gli oli vegetali possono essere miscelati con la cera d’api, se vogliamo ottenere uno sgrassante per pelle, cuoio o materiali sintetici facilmente rovinabili.

La cera d’api crea uno strato protettivo e idrorepellente senza entrare dentro al materiale ma rispettandone i principi base. Creare questi prodotti in casa potrebbe permetterci di dare una mano all’ambiente che ci circonda.

