Ad ogni nuova stagione le passerelle suggeriscono tendenze, ma anche grandi ritorni. Molti di noi consultano i motori di ricerca per avere consigli su cosa indossare. A poche settimane dall’inizio dell’estate, sfoggiamo look che possano aiutarci a sopportare più facilmente il grande caldo. Vestiti, maxi-tute, ma anche pantaloni a palazzo, shorts e gonne vanno per la maggiore. Oggi vogliamo concentrarci su uno dei capi più femminili per eccellenza. Indossato ad ogni età, questo capo ci permetterà di mettere in risalto la nostra figura con stile ed eleganza. Inoltre, se abbinato in un certo modo, questo può essere utilizzato sia per occasioni informali da giorno, sia per cerimonie.

La moda dell’estate suggerisce questo capo fresco, economico e comodissimo da indossare per nascondere i fianchi e la pancia anche a 50 anni

Nell’estate 2022, il capo che non potrà assolutamente mancare nei nostri armadi è la gonna a ruota. Questo capo è un vero e proprio must have irrinunciabile. Al tempo stesso vintage e bon ton, la gonna a ruota è perfetta per affrontare le lunghe giornate estive e molto calde. Una delle principali caratteristiche di questo capo è la vita alta. La lunghezza può variare da modello a modello, ma tendenzialmente copre il ginocchio o lo lascia leggermente scoperto. Possiamo scegliere il modello che preferiamo in base ai nostri gusti in fatto di stile. A fantasia o in tinta unita, la gonna a ruota può essere ricamata, liscia, plissettata o a pieghe.

Come abbinarla

La moda dell’estate suggerisce questo capo fresco che possiamo abbinare in moltissimi modi diversi. Questa gonna può essere indossata con molta eleganza anche dalle over 50, in particolare se abbinato a bluse e magliette da inserire all’interno della gonna. Per le più giovani possiamo consigliare di indossare il capo con un body senza maniche o un crop top. Ai piedi invece, sono ideali sandali in modelli vintage che richiamano lo stile della gonna a ruota. I modelli più indicati sono le Mary Jane e scarpe in vernice con laccetti. Niente ci vieta di osare anche con zeppe, ballerine e scarpe décolleté, se l’occasione lo richiede.

A chi sta bene e quanto costa

Questo capo è perfetto per le donne formose. Non è un caso se la gonna a ruota fosse un must lanciato dalle pin up negli anni ’50. La gonna a ruota mette in risalto le curve, ma al tempo stesso può celare fianchi larghi e pancia se indossata nel modo giusto. Perfetta per le donne dal classico fisico a pera o mediterraneo, questo capo slancia anche la figura, soprattutto nei modelli in tinta unita. Se abbiamo un po’ di pancetta, lasciamo larga la maglietta o la blusa in modo da nascondere eventuali rotolini. Infine, scegliamo materiali freschi come il cotone o il lino per affrontare le giornate estive con maggiore facilità. Su Amazon e Zalando possiamo acquistare delle splendide gonne a ruota in varie fantasie, modelli e materiali a partire da 29 euro.

