Dopo avere segnato il suo massimo storico nell’aprile del 2022, adesso Equita Group rimane ancora indecisa sui possibili scenari futuri. Come si vede dal grafico, infatti, la tendenza in corso è ribassista, ma sta trovando un validissimo supporto in area 3,43 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello potrebbe determinare un’accelerazione ribassista, il cui obiettivo più probabile è area 3 euro (I obiettivo di prezzo).

La mancata tenuta di questo livello, poi, potrebbe aprire le porte a un’accelerazione ribassista il cui obiettivo potrebbe andare a collocarsi in area 1,88 euro. La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 0,76 euro.

La tenuta di area 3,43 euro, invece, potrebbe favorire una nuova ripartenza al rialzo con obiettivi ben al di sopra degli attuali massimi storici.

Prima di discutere la sua valutazione, ricordiamo che da inizio anno il titolo sta avendo un rendimento positivo facendo meglio di un colosso del settore come Tamburi Investment Partners.

La valutazione del titolo Equita Group

Dal punto di vista della valutazione il rapporto PE esprime una sottovalutazione del 50% circa rispetto alla media dei suoi competitors. Questo livello di sottovalutazione è confermato anche da un indicatore, riportato su delle riviste specializzate, che esprime il fair value del PE, tenendo conto della crescita per gli anni successivi, del settore di riferimento e anche di altri parametri.

Un punto di forza importante, infatti, è rappresentato dalle prospettive di crescita che per l’azienda Equita Group sono superiori alla media del settore di riferimento. Inoltre, negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno rivisto ampiamente al rialzo le stime di redditività per i prossimi esercizi.

Seppure in termini meno importanti, inferiori cioè al 50%, anche gli altri indicatori come il PS (Price to Sales) e il PB (Price to Book) indicano che il titolo Equita Group è sottovalutato.

Il rendimento del dividendo, invece, è un eccellente punto di forza del titolo. Al momento attuale il rendimento atteso per il dividendo di Equita Group, che verrà staccato a novembre, è di circa il 10%. D’altra parte un rendimento così elevato non è una novità, Anche negli anni scorsi, infatti, il rendimento del dividendo è sempre stato superiore al 6%, fino a raggiungere valori massimi dell’8%. Per i prossimi anni, invece, il rendimento atteso è di oltre il 10%.

Allo stato attuale, secondo quanto riportato su riviste internazionali, la raccomandazione degli analisti è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 35% circa.

Equita Group rimane ancora indecisa sui possibili scenari futuri. Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Equita Group (MIL:EQUI) ha chiuso la seduta del 4 luglio a quota 3,50 euro, invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

