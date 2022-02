Per aiutare a mantenere sotto controllo il colesterolo ci sono cibi che non dovrebbero mai mancare in uno dei pasti principali. Questi alimenti sono alleati del cuore perché aiuterebbero a tenere pulite le arterie dai grassi e allontanerebbero i rischi di problemi cardiovascolari. Ecco quali sono e perché questi supercibi sono amici del cuore.

Occorre avere paura del colesterolo cattivo. Chi ne soffre e ha già manifestato problemi al cuore sa quanto sia pericoloso e quanti sacrifici comporti abbassare il suo livello. Il colesterolo è un grasso presente nel sangue. Esistono due tipi di colesterolo, l’HDL, anche conosciuto come colesterolo buono e l’LDL il colesterolo cattivo. Il colesterolo cattivo è il responsabile dell’aterosclerosi. Chi ne soffre è molto più soggetto ad infarti.

Come abbassare il colesterolo? La medicina indica due strade, quella dei medicinali e quella della buona cucina, ove per buona cucina si intende mangiare sano. Secondo uno studio condotto presso la Mayo Clinic di Rochester, nel Minnesota, in USA, basta variare di poco la dieta per ridurre il colesterolo. Secondo i risultati della ricerca l’assunzione di alcuni specifici cibi potrebbe abbassare il livello di grassi nel sangue.

Perché questi supercibi sono amici del cuore e aiuterebbero a tenere lontano il colesterolo e pulire le arterie

Sicuramente cibi privi di colesterolo possono aiutare nella prevenzione ed evitare la formazione del grasso nel sangue. Le verdure sono il cibo per eccellenza contro il colesterolo. Per esempio, piselli e zucchine sono perfetti per una ricetta priva di colesterolo. Ma molti altri cibi possono aiutare nella prevenzione della formazione del colesterolo. Questi alimenti potrebbero anche aiutare ad abbassare i grassi nel sangue.

L’avena a colazione è uno dei supercibi che tiene lontano il colesterolo. La medicina ci insegna che i cibi ricchi di fibre non contengono colesterolo e aiuterebbero a ridurne l’assorbimento. L’avena è ricca di fibre. Anche il succo di melograno, bevuto a colazione, può aiutare nella prevenzione dell’aterosclerosi.

Aglio e olio sono ottimi alleati della salute cardiovascolare oltre ai cereali, come la pasta. A pranzo o cena uno spaghetto aglio e olio è ottimo contro il colesterolo. Come secondo piatto, il pesce è uno dei supercibi che può tenere lontano il colesterolo nel sangue. Chi ha il colesterolo alto dovrebbe consumare almeno 3 porzioni di pesce a settimana per ridurre i livelli di grasso nel sangue. Meglio evitare le fritture, però, e mangiarlo cotto alla griglia o al vapore.

Come contorno, legumi e vegetali sono perfetti perché sono privi di colesterolo e aiuterebbero a ridurre quello in eccesso. Spinaci e pomodori sono due super verdure che combatterebbero il grasso nel sangue. Il consumo di spinaci apporta all’organismo una buona dose di omega 3, che aiuterebbe a mantenere pulite le arterie dai grassi. Il pomodoro è ricco di potassio, fondamentale per la salute cardiovascolare.

Mele e avocado sono due super frutti. L’avocado può essere utilizzato anche in deliziose insalate. La mela, secondo alcuni studi potrebbe abbassare il rischio di aterosclerosi, ipercolesterolemia e obesità.