Per migliorare memoria, concentrazione e ridurre lo stress ecco un libro imperdibile e coinvolgente da leggere la sera al calduccio sotto le coperte

Leggere è una delle attività più piacevoli, rilassanti e stimolanti che ci possano essere. Tra le pagine di un libro, si può viaggiare con l’immaginazione, favorire la creatività, dimenticare i pensieri negativi e migliorare l’umore. Si impara soprattutto a comprendere il Mondo, a dar voce alle proprie emozioni e ad avere quindi più consapevolezza di sé e degli altri, incoraggiando l’empatia.

Gli effetti della lettura, studiati da varie discipline quali la pedagogia e la psicologia, per citarne alcune, sono realmente utili a sostenere il benessere individuale e sociale. I suoi benefici sono innumerevoli e sono importanti per una crescita intellettuale sana ed equilibrata.

Perché è utile leggere

Dai libri possono emergere storie accattivanti, tristi, romantiche o assurde in grado di favorire, come già accennato, la conoscenza di sé stessi, ma soprattutto di sviluppare alcune abilità e di incrementarne altre. Ad esempio, per migliorare memoria, concentrazione e ridurre lo stress, la lettura è sicuramente un’ottima alleata.

Leggere, dunque, apporta diversi benefici e di seguito vedremo quali:

riduce lo stress. Un buon libro è capace di trasportare la mente in un’altra dimensione, lontana dalla quotidianità e dai problemi, donando calma e temperanza;

migliora la memoria. Seguire una storia richiama alla mente personaggi, vicende e dettagli che si intrecciano lungo la trama. È un esercizio che aiuta a mantenere attivo il cervello, a rafforzare i ricordi e a stimolare la memoria;

espande il vocabolario. Con la lettura è possibile imparare nuovi vocaboli e farli propri, migliorare il modo di esprimersi e di scrivere, ed incrementare la propria autostima;

promuove il pensiero critico. Avere cioè l’abilità di comprendere ogni dettaglio, di capire se la storia si sviluppa coerentemente o se i personaggi rispecchiano il loro ruolo. Aiuta, quindi, a pensare in modo chiaro e razionale e a trovare una connessione logica tra le idee;

migliora le conoscenze. Grazie alla lettura, è possibile ampliare il proprio bagaglio culturale;

infine migliora l’attenzione e la concentrazione. Infatti, per seguire una trama bisogna concentrarsi maggiormente e la conseguenza è un miglioramento di tale capacità.

Per migliorare memoria, concentrazione e ridurre lo stress ecco un libro imperdibile e coinvolgente da leggere la sera al calduccio sotto le coperte

Per approfittare di tutti i benefici della lettura, un ottimo titolo è certamente Rayuela. Il gioco del Mondo di Julio Cortázar. Si tratta di un libro insolito, che non segue una trama ben delineata. Ma è come se rappresentasse il gioco della campana dei bambini: saltare da una casella all’altra per raggiungere il cielo, in questo caso la libertà. Il protagonista della storia, Horacio Oliveira, cerca di liberarsi dal peso di una società che non sopporta e di tutto ciò che è ordinario e banale. Vuole sfuggire al conformismo, rifiutando il fatto di doversi omologare agli altri e questo lo porta a non trovare pace nei rapporti interpersonali. Nonostante ciò si innamora, ma di una persona con cui non potrà condividere i suoi ideali. È un libro in grado di smuovere gli animi, che si può o amare incondizionatamente o odiare.

Una storia da non perdere e un ottimo allenamento per la mente e il cuore.