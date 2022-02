Incontrare un libro è un’esperienza affascinante, un viaggio di scoperta.

Uno scrittore ci parla, attraverso le pagine, e ci trasporta all’interno di storie in cui a volte ci riconosciamo. Descrive sentimenti che proviamo ma che non sappiamo esprimere. Le parole che leggiamo ci rimarranno dentro per tutta la vita.

Ognuno di noi ha incontrato un libro che, per motivi diversi, gli è rimasto dentro perché è riuscito a toccare le corde segrete della sua intimità.

Il romanzo di cui parliamo è un classico d’amore di tutti i tempi “L’amore ai tempi del colera”, da cui è stato tratto il film che porta lo stesso nome. Di solito i film non riescono a restituire la bellezza di un libro perché parla con il linguaggio delle immagini. Le parole invece possono esprimere tutte le sfumature dei sentimenti.

L’autore è Gabriel Garcia Marquez, uno scrittore colombiano che ha ricevuto il premio Nobel per la Letteratura nel 1982.

La trama

Il libro inizia con un’affermazione tenera e delicata “L’odore delle mandorle amare gli ricordava sempre il destino degli amori contrastati”. È il racconto di un amore non convenzionale, emozionante e coinvolgente.

La storia è ambientata in Colombia, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.

Florentino Ariza e Fermina Daza, i protagonisti, vivono una storia d’amore passionale, ma contrastata. Alla fine Fermina si arrende alla volontà della famiglia e sposa il dottor Juvenal Urbino, un uomo profondo e molto stimato. Florentino aspetterà Fermina per cinquantatrè anni, sette mesi e undici giorni. È un amore paziente, il suo, coraggioso e sincero, e alla fine vincente.

Il romanzo abbraccia tutta l’esistenza dei protagonisti fino alla maturità. Solo nella vecchiaia, dopo la morte di Juvenal Urbino, possono ritrovarsi per abbracciarsi e amarsi liberamente.

Ecco un libro che ci narra di un amore profondo, da leggere assolutamente almeno una volta nella vita

Il finale ci induce a riflettere sulle tante opportunità che la vita ci offre e soprattutto sulla bellezza dell’amore maturo che è fatto di tenerezza e di splendide sfumature. Un sentimento che non ha la passionalità della giovinezza, ma possiede una maggiore intimità spirituale. È fatto di comprensione profonda e di affetto incondizionato ed ha come quello giovanile la sua intrinseca bellezza.

È un libro da leggere tutto d’un fiato in cui il sentimento amoroso appare in tutta la sua complessità e delicatezza

Ecco, quindi, un libro che ci narra di un amore profondo e ci rimarrà dentro per tutta la vita.