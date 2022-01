L’invecchiamento è un processo fisiologico e non bisogna considerarlo una malattia. Purtroppo, però, può essere associato ad un rischio più alto di sviluppare un declino delle funzioni cognitive. Per questo motivo è necessario adottare delle strategie per preservare la salute del cervello durante la vecchiaia. Così come si allenano i muscoli, infatti, è possibile esercitare anche la mente favorendo le capacità di pensiero, attenzione e concentrazione.

Ecco come allenare il cervello in modo regolare ed efficace per mantenerlo sempre agile, scattante e prevenirne l’invecchiamento

Mantenersi in forma è il sogno di ognuno e per garantirsi una vecchiaia serena non bisogna sprecare energie attraverso stili di vita sbagliati. Senza sacrifici e con un pizzico di piacere, bisogna imparare e prendersi cura non solo del proprio corpo, ma anche della propria mente.

L’alimentazione svolgerebbe un ruolo fondamentale. È importante consumare regolarmente cereali integrali, pesce, verdura a foglia larga, frutta fresca, frutta secca, tè verde, cioccolato fondente e tanta acqua. Va evitato l’uso eccessivo di alcolici e il fumo.

Anche la sedentarietà e l’insonnia sarebbero nemici della buona memoria. Durante l’attività fisica il corpo rilascia delle sostanze chimiche che aiuterebbero il meccanismo di rafforzamento della memoria, riducendo così il rischio di alcune malattie degenerative. Allo stesso modo durante la notte le connessioni tra neuroni si riorganizzano. Quindi riposare bene inciderebbe positivamente sull’efficienza del cervello.

Un’attività mentale brillante e creativa sarebbe favorita anche dall’atteggiamento adottato di fronte alla realtà. Il genere umano è tendenzialmente insoddisfatto, ma diverse ricerche scientifiche hanno invece dimostrato che un atteggiamento ottimista incrementerebbe la flessibilità cognitiva. Trasformare il pensiero negativo in positivo è un allenamento mentale che darebbe benessere e stimolerebbe la creatività.

Gli stessi benefici si otterrebbero da una vita sociale piena e soddisfacente. Frequentare un gruppo di amici e condividere con loro delle esperienze allenerebbe il linguaggio, il ragionamento e l’attenzione.

Infine, per mantenere attive le prestazioni del cervello sarebbe importante anche fare della ginnastica mentale, che migliorerebbe attenzione, memoria, creatività, concentrazione e coordinazione.

Alcuni esercizi per allenare il cervello

Svolgere regolarmente degli esercizi mentali, anche solo per pochi minuti al giorno, potrebbe fare un’enorme differenza nell’attivare e rinforzare il cervello.

È importante intensificare i calcoli mentali, imparare a memoria canzoni, numeri di telefono o la lista della spesa, leggere un buon libro o fare cruciverba. Ci sono altri semplici esercizi: nominare in 60 secondi le parole che, ad esempio, iniziano per A o che appartengono ad una categoria come colori, animali, mezzi di trasporto o città. Anche fare lo spelling al contrario, giocare a carte o a scacchi possono essere attività validissime.

Ecco, quindi, come allenare il cervello in modo regolare ed efficace per mantenerlo sempre agile, scattante e prevenirne l’invecchiamento. Sono consigli e atteggiamenti semplici che però potrebbero cambiare la qualità della vita.