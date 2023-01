Non sai dove andare a San Valentino spendendo poco? Prenota subito il volo per queste 4 destinazioni

Si avvicina sempre di più San Valentino e al posto delle solite rose, potremmo voler regalare qualcosa di più romantico. Non c’è nulla di meglio di una fuga d’amore in Europa per sorprendere la propria lei o il proprio lui. Ecco 4 mete economiche e romantiche perfette per un weekend di relax e divertimento.

Si avvicina sempre di più San Valentino ed è il momento di pensare ad una sorpresa per la nostra dolce metà. Dai cioccolatini ai fiori, le idee regalo sono tantissime. Possiamo anche prevedere una cena romantica in un bel ristorante per rendere la serata ancora più magica.

Se vogliamo, però, fare davvero la differenza non c’è nulla di meglio di una fuga romantica. Ci sono diverse mete in tutta Europa che ci permettono di passare un weekend spendendo poco. Non solo possiamo risparmiare sui voli con qualche trucco, ma le destinazioni stesse sono economiche. Ecco 4 mete perfette per passare due giorni con il proprio partner.

Non sai dove andare a San Valentino spendendo poco? Prova la capitale dell’Ungheria!

Partiamo con la meravigliosa Budapest. La capitale ungherese è ricca di attrazioni e di palazzi, particolarmente magici in inverno. Possiamo tranquillamente visitarla in due giorni e divertirci. Il suo simbolo, il Castello di Buda, è stato dichiarato Patrimonio dell’UNESCO e ospita al suo interno diversi musei. Infine, per un weekend romantico non possono mancare le terme.

Le terme di Széchenyi sono ricche di attività, saune e massaggi perfette per viziarci. I ristoranti sono molto meno costosi rispetto all’Italia, così come gli hotel. Il pernottamento può costare circa 150 euro per due notti e si può mangiare in un buon ristorante anche con meno di 20 euro a persona.

Voliamo al caldo per un weekend focoso

Un’altra meta poco considerata è Granada. Decisamente più calda e colorata di Budapest, se non sai dove andare a San Valentino spendendo poco, la città spagnola è una destinazione perfetta per un paio di giorni. La sua attrazione più importante è sicuramente l’Alhambra, una fortezza in stile arabo. La sera potremo trovare ogni tipo di divertimento per festeggiare tra le stradine antiche della città. Anche questa meta spagnola ha costi contenuti. Anche qui, possiamo spendere anche meno di 80 euro al giorno per il pernottamento.

Praga è una di quelle città che non si scordano mai. Proprio per questo, la capitale della Repubblica Ceca ha anche una leggenda che porta i suoi visitatori a tornare. Inutile dire che questa destinazione è perfetta per una fuga di due giorni. Mangiare e dormire è molto economico, soprattutto se si sceglie un pernottamento poco distante dal centro. Il costo medio a notte non supera i 30 euro a persona. Tutto incluso, comprensivo di volo, si può spendere anche meno di 300 euro per due giorni.

Una destinazione meno considerata, ma perfetta per 2 giorni

Infine, l’ultima meta è Lubiana, una città coloratissima e con un’architettura davvero incantevole. Qui non possiamo perderci il meraviglioso castello, raggiungibile anche con un trenino turistico o con la teleferica. Anche qui l’alloggio può venire a costare meno di 40 euro a persona, mentre una cena in un buon ristorante non supera i 20 euro a persona. Queste destinazioni sono molto vicine all’Italia, riducendo il costo dei voli.