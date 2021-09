Nuovo appuntamento di ProiezionidiBorsa con i prodotti naturali che potrebbero aiutarci contro le patologie più comuni e contro i problemi tipici di questo periodo. Qualche giorno fa abbiamo scoperto le incredibili proprietà di alcuni tipici funghi nostrani. Oggi rimarremo nel mondo vegetale per scoprire i benefici per la salute che potremmo ricavare da un’altra diffusissima pianta: il salice. E per migliorare la circolazione e difendersi dai malanni di stagione questa pianta potrebbe diventare un preziosissimo alleato. Non ci resta che scoprire quali sono le sue proprietà e i metodi per sfruttarle. Con una premessa. Stiamo per parlare di un rimedio naturale e non di un sostituto di medicinali o terapie. Per i problemi più gravi è sempre consigliato rivolgersi a un medico.

Prima di capire come utilizzare il salice dobbiamo scoprire le sue straordinarie proprietà. La corteccia del salice è ricchissima di salicina. Una sostanza utile per combattere febbre e infiammazioni e per alleviare i sintomi reumatici.

Ma non solo. La salicina ha anche un’altra utilissima funzione. È infatti in grado di impedire alle piastrine di aggregarsi in maniera superiore alla norma. Una proprietà utilissima per rendere il sangue più fluido e per migliorare la circolazione.

I benefici dell’estratto di corteccia di salice non sono finiti. I prodotti a base di salicina vengono spesso consigliati per l’uso esterno per contrastare alcune comuni patologie della pelle.

Come sfruttare le proprietà del salice

Possiamo trovare tranquillamente i prodotti a base di corteccia di salice in ogni erboristeria. Prima di acquistarli, però, dovremmo comunque consultare il medico. Sarà lui a indicarci il corretto metodo di assunzione o a sconsigliarcene l’uso se il nostro quadro clinico non lo permette.

Con il salice possiamo realizzare un infuso utile contro i malanni di stagione. Per prepararlo ci serviranno soltanto un cucchiaio di estratto di corteccia e una tazza d’acqua. Facciamo bollire l’acqua e non appena raggiunge la temperatura giusta aggiungiamo il salice. Copriamo e lasciamo in infusione per una decina di minuti. Filtriamo il composto prima che si raffreddi e iniziamo a bere.

In commercio possiamo trovare anche la tintura madre e le capsule di estratto secco. Anche in questo caso prima di iniziare il trattamento dobbiamo leggere bene le indicazioni terapeutiche e consultare uno specialista.

Se invece vogliamo sfruttare le proprietà del salice per curare la pelle abbiamo a disposizione creme e lozioni che possiamo acquistare anche in farmacia.

