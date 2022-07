Ogni donna ha le sue caratteristiche fisiche. Ciò che conta maggiormente è senza dubbio stare bene. Se si vuol modificare il proprio aspetto ci si può aiutare con dieta, esercizio fisico, ma anche il trucco può servire.

Conoscendo i nostri punti di forza potremmo pure farli risaltare in molti modi. Quando ci guardiamo allo specchio dovremmo essere obiettivi, ma anche indulgenti. Scegliere con cura cosa indossare ci potrebbe far sentire a nostro agio e anche eleganti, con gusto.

Per una conformazione innata o per cambiamenti ormonali, di peso una parte del nostro corpo potrebbe piacerci meno. Ci riferiamo alle braccia. Di solito ci lamentiamo perché le vediamo più grosse o molli.

Qualcosa da evitare

Senza ricorrere a interventi drastici, possiamo aiutarci con le giuste accortezze. Per mascherare braccia grosse o flaccide ci sono alcune cose da tenere conto.

Prima di tutto si dovrebbero evitare spalline sottili che evidenzierebbero troppo le braccia. Per quanto riguarda le maniche, lasciamo perdere quelle lunghe con l’elastico ai polsi oppure con la cucitura scesa e troppo ampie. Dobbiamo puntare a minimizzarle e non a evidenziarle, dando a queste più volume.

Per questa ragione sono bandite anche le maniche troppo aderenti, altrimenti avremo un effetto a salsicciotto.

Per mascherare braccia grosse o flaccide ecco alcune idee su come vestirsi in estate ed essere sicure ed eleganti

Specialmente in estate si dovrebbero preferire outfit carini che possano farci sentire sicure. Tra tanti capi tornati di moda c’è il kimono. Si può usare come copricostume, ma anche come vestito, corto va bene anche sopra i pantaloni. La manica potrebbe aiutare in caso di braccia un po’ grosse da mascherare.

Un punto da enfatizzare per rendere più magre visivamente le braccia è la spalla. Scegliamo, quindi, cuciture o arricciature proprio all’attaccatura. Staranno bene anche magliette o vestiti con una leggera e piccola aletta. In questo modo l’omero sembrerà più sottile.

Belli e adatti anche gli abiti o le maglie con scollatura quadrata o a V. Tra le altre, la scollatura omerale con manichetta dritta, magari a ¾ andrebbe pure bene.

Un trucco in aggiunta è quello di deviare l’attenzione, potremo farlo scegliendo collane oppure orecchini vistosi.

In certe occasioni potrebbe andare bene anche un abito con bretelle larghe e stola o bolerino corto con manica dritta. Meglio, comunque, scegliere tessuti leggeri. In questo caso, preferiamo le pashmine o veli. Evitiamo, comunque volumi. Bandita la manica a sbuffo o palloncino. Per quanto riguarda i colori, vanno bene tutti, ma sarebbero da evitare i disegni troppo grandi.

