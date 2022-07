Attualmente l’impostazione grafica è ribassista. È in corso, infatti, il ribasso annunciato a fine marzo, quando mettevamo in guardia dalla solidità del rialzo all’epoca in corso. Adesso, però, anche il ribasso potrebbe essere a rischio. Quali sono i livelli oltre i quali Mediobanca potrebbe invertire al rialzo?

Come si vede dal grafico le quotazioni si sono appoggiate al supporto in area 8,05 euro. Questo livello è molto importante, in quanto, già a marzo 2022, aveva frenato la discesa del titolo.

La tenuta di questo livello, quindi, potrebbe favorire la ripartenza del rialzo verso area 11 euro. Una conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 9,12 euro. Oltre gli 11 euro, poi, gli obiettivi successivi potrebbero andare a collocarsi in area 14,04 euro e 17,08 euro.

La rottura, con un chiusura settimanale di area 8,05 euro, invece, potrebbe favorire il raggiungimento di area 6,715 euro. A seguire, poi, l’obiettivo successivo potrebbe andare a collocarsi in area 3,12 euro.

La valutazione del titolo Mediobanca

La valutazione di Mediobanca presenta luci e ombre. Se da un lato, infatti, con un rapporto prezzo/utili a 7,82 per l’esercizio in corso e a 8,09 per l’esercizio 2023, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli degli utili, dall’altro il suo fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sopravvalutazione di circa il 30%.

Inoltre, secondo gli analisti, Mediobanca è una delle aziende con le più deboli prospettive di crescita. Altro potenziale punto debole è quello legato all’indice di liquidità. Nel caso specifico di Mediobanca questo valore è molto inferiore a 1. Inoltre, il rapporto tra debito e capitalizzazione è superiore a 3, un livello molto elevato.

Un altro aspetto da non trascurare, per chiunque fosse interessato a investire su Mediobanca, è il rendimento del suo dividendo. Allo stato attuale, infatti, il rendimento è circa l’8%, mentre per i prossimi 3 anni potrebbe salire fino al 9%.

Secondo quanto riportato su riviste internazionali, per gli analisti che coprono il titolo, il consenso medio è accumulare con un prezzo medio che esprima una sottovalutazione che si aggiri intorno al 35%.

I livelli oltre i quali Mediobanca potrebbe invertire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Mediobanca (MIL:MB) ha chiuso la seduta del 8 luglio a quota 8,428 euro, in rialzo dell’1,52% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

