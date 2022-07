Trovare l’amore della propria vita e mettere su famiglia, non è affatto facile. Dopotutto nessuno ci può dire in anticipo se la relazione durerà oppure no.

Ma l’astrologia in questo può darci una mano, per farci sapere in anticipo se due innamorati possono armonizzarsi tra di loro grazie alla compatibilità e alla complementarietà.

Nel’articolo vedremo quali coppie di segni zodiacali stanno particolarmente bene insieme.

Queste 6 coppie di segni zodiacali si armonizzano perfettamente e possono far nascere delle grandi storie d’amore

Pesci e Cancro. I Pesci sono in ottime mani con il Cancro e questo è dovuto proprio alla famosa empatia di questo segno zodiacale. Che si tratti di tristezza, rabbia o gioia, il Cancro è in grado di entrare in empatia con gli altri. Inoltre sono persone molto leali e fedeli a cui piace impegnarsi con una persona, possibilmente, per la vita. Questo è un vantaggio per il Pesci, di solito molto insicuro.

La seconda coppia è Scorpione e Cancro.

Anche gli Scorpioni possono trovare un partner per la vita nel Cancro. Non solo l’assoluta fedeltà di questo segno impressiona lo Scorpione, ma anche la sua capacità di rispettare la libertà degli altri è un’ottima cosa per gli Scorpioni che di tanto in tanto amano stare da soli. Lo Scorpione, inoltre, è uno dei tre segni più leali e affidabili dello Zodiaco.

La terza coppia è Bilancia e Acquario.

I Bilancia sono segni zodiacali molto equilibrati che cercano nel proprio partner standard intellettuali molto elevati. L’Acquario, segno curioso e intellettuale, potrebbe essere il segno zodiacale ideale, entrambi infatti sono avventurosi, amano il bello, le cose materiali e tendono a sopravvalutarsi a vicenda di tanto in tanto. Queste tante somiglianze fanno di questa coppia una grande squadra.

La quarta coppia è Vergine e Cancro.

Le persone del segno della Vergine sono molto ordinate e guai a chi sbaglia. Ecco perché il Cancro è il segno perfetto, perché anche lui è molto ordinato.

Le Vergini sono molto risolute nel prendere decisioni ed entrambi i segni attribuiscono grande importanza alla famiglia e si prendono cura amorevolmente del proprio partner e dei propri figli.

Le altre 2 perfette per stare insieme

Queste 6 coppie di segni zodiacali si armonizzano perfettamente; vediamo le successive 2.

Il Leone e il Sagittario.

I Leoni sono segni zodiacali molto infuocati e amano flirtare, questo permette al Sagittario di provare le cosiddette farfalle nello stomaco. Il Sagittario, inoltre, colpisce direttamente al cuore il Leone con la sua freccia. Entrambi i segni si completano a vicenda, perché il Sagittario è intraprendente e attivo e ama portare con sé il Leone, che di tanto in tanto soffre di pigrizia. Tra i due si crea un legame molto stretto.

La sesta coppia è Gemelli e Acquario.

I Gemelli sono segni ritardatari, lunatici e spesso vivono sulle nuvole, per questo hanno bisogno di qualcuno che li riporti sulla terra di tanto in tanto, e questo l’Acquario sa farlo molto bene.

Entrambi i segni zodiacali sono molto amanti della libertà, sono sempre felici e ottimisti. Hanno molta fiducia reciproca e questo rende questa coppia una squadra imbattibile.

Naturalmente non dobbiamo guardare solo il segno zodiacale quando scegliamo il nostro partner, perché il grande amore non dipende sempre da questo.

