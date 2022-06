Da sempre considerate un biglietto da visita importante, poiché sono una delle prime parti del corpo che mostriamo agli altri, le mani sono simbolo di bellezza ed eleganza. Pelle liscia e unghie ben curate donano immediatamente una marcia in più all’aspetto estetico. Con l’arrivo della bella stagione, poi, non solo le mani sono in bella vista ma anche i piedi. Le calzature lasciano intravedere le dita, le unghie e pure i talloni. Per evitare situazioni imbarazzanti, a causa di unghie disordinate e talloni screpolati, bisognerà correre ai ripari. Un veloce pediluvio con ingredienti naturali è un ottimo elisir di bellezza per la salute dei nostri piedi.

Per mani curate e unghie belle per tutta l’estate, invece, la moda propone giochi di pigmenti e tinte allegre. Ideali per vivere un’estate “a colori”. Per la stagione più calda dell’anno, infatti, sono diverse le idee e le tendenze multicolore che la nail art offre alle donne (ma anche agli uomini) di tutte le età. L’estate è il periodo perfetto per provare nuovi colori e nuance più vivaci. E dopo il micro french (bianco o colorato) e le unghie gioiello con applicazioni 3D, arrivano loro: le unghie pop art.

Per mani curate e unghie belle come opere d’arte, ecco la manicure che sta spopolando per l’estate 2022

Ispirate alla variopinta pop art degli anni ’50 e ’60, la pop art nail è pronta a conquistare tutti a suon di “pennellate di colore”. Lo stile dei cartoon torna nuovamente ad abbellire le nostre unghie grazie a linee grafiche e smalti dalle tonalità accese. Dopo il successo degli anni scorsi, la pop art nail sarà uno dei veri must have di stagione. E no, non è una moda che soddisfa solo le giovanissime. Difatti, una manicure di questo tipo piace molto anche alle donne più mature perché rende più spiritoso l’aspetto. Le mani diventano più giovanili e sprigionano un senso di allegria e spensieratezza.

Certamente, per chi ama la sobrietà di alcuni colori neutri, allora troverà un po’ troppo appariscenti le unghie pop art. Tuttavia, sono sempre di più le donne e gli uomini che stanno sposando quest’ultima moda, all’insegna di una libertà e di una gioia ritrovata, soprattutto dopo più di due anni di pandemia. A dare una spinta verso il successo alla nuova tendenza, poi, ci stanno pensando anche tantissimi volti noti del piccolo e del grande schermo. Sui social e in TV impazza la pop art nail 2022. Quindi, perché non provarla?

