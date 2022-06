Siamo abituati a badare al nostro aspetto esteriore in modo da essere sempre la versione migliore di noi stessi. Anche le parti intime dovrebbero essere curate nello stesso modo. Stiamo attente all’alimentazione, alleniamo il nostro corpo, ci informiamo, ascoltiamo musica e leggiamo. Siamo sempre a prenderci cura del fisico e della mente ma molto spesso trascuriamo le parti intime. Come se non avessero bisogno di attenzioni e cure particolari.

Prima di tutto l’igiene

Prima di qualsiasi altra cosa la cura di sé parte sicuramente da una corretta igiene. È importante scegliere detergenti con un ph adeguato a seconda dell’età e della fase della vita. Quando abbiamo le mestruazioni ad esempio, dovremmo utilizzare un sapone con ph acido per proteggerci da infezioni come la candida o da eventuali pruriti e bruciori. Viceversa se ci troviamo in uno stato di gravidanza o menopausa dovremmo scegliere dei ph basici, perché maggiormente protettivi. Dobbiamo anche fare attenzione alla corretta posizione durante l’utilizzo del bidet, bisogna evitare contaminazione. È fondamentale che il movimento sia da avanti verso dietro ovvero dalla vagina verso l’ano. Questo eviterà che con l’acqua si trasportino batteri che potrebbero causare cistiti o altre infezioni.

Non solo corpo e capelli, anche le nostre zone più delicate hanno bisogno di attenzioni speciali

Esattamente come facciamo gli esercizi per glutei, braccia e addominali anche altre zone vanno allenate. Esistono degli strumenti per il pelvic trainer, ma possiamo anche a meno. L’esercizio migliore consiste nell’imparare a stringere i muscoli interni del pavimento pelvico. Possiamo farlo ovunque, mentre siamo sdraiate a letto, sedute in ufficio, in fila alla cassa del supermercato. Nel nostro app store troveremo tantissime app per insegnarci a farlo nel modo giusto, i risvolti positivi sono diversi. Quando il nostro pavimento pelvico è allenato l’apparato muscolare è più tonico ed è in grado di ‘sentire’ di più durante i rapporti.

Non dimentichiamo che già di base il pavimento pelvico è un muscolo fortissimo, pensiamo a quanto riesce a fare con il parto, ma allenarlo in maniera costante ne aumenterà la vascolarizzazione e la resistenza. Non solo corpo e capelli, anche le nostre zone intime posso avere una beauty routine ad hoc. Esistono creme e oli pensati proprio per la vagina, come le creme a base di acido ialuronico che elasticizzano e ammorbidiscono. Ricche di collagene, servono a conferire maggiore tono alle nostre parti intime. In alternativa si può utilizzare anche l’olio di mandorle. Naturale e ricco di vitamina E, può essere utilizzato anche internamente senza controindicazioni. Applichiamo oli e creme esattamente come facciamo con la crema viso o corpo, subito dopo la detersione.

