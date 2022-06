Quando le temperature sono incandescenti, la voglia di cucinare è sempre poca. Ormai si può affermare che l’estate è arrivata ovunque e con questo caldo proprio non ci va di metterci ai fornelli. Il modo migliore per nutrirsi senza grondare di sudore è sicuramente optare per ricette fredde, soprattutto a pranzo. Ma non possiamo certo alimentarci solo di pomodori, lattuga e qualche scatoletta di tonno.

Ci basta, però, usare un po’ di ingegno, procurarci un paio di uova ed ecco pronti dei piatti semplici e golosi. Le uova sono uno di quegli ingredienti davvero utili in cucina, possiamo prepararle in tantissimi modi. Deliziose le uova ripiene, soprattutto in estate, che diventano un perfetto antipasto estivo. Oggi, però, le prepareremo in un modo davvero originale che farà gola a tutti.

Per mangiare qualcosa di fresco e veloce prepariamo questa ricetta golosa, economica e pronta in pochi minuti

Ci bastano davvero pochi ingredienti, neanche 15 minuti, ed ecco pronto un piatto davvero originale. La ricetta di oggi è perfetta da gustare al volo ed è talmente facile che non serve essere grandi cuochi. Vediamo, allora, come preparare delle appetitose tagliatelle di frittata.

Ingredienti per 2 persone

3 uova;

20 ml circa di latte;

150 g di pomodorini;

1 zucchina;

1 spicchio d’aglio;

basilico;

olio EVO;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Prima di tutto, andiamo a preparare la nostra frittata da cui ricaveremo delle originali tagliatelle. Sbattiamo le uova con una frusta a mano, versiamo il latte, un po’ di sale e pepe. Quando il composto sarà spumoso, versiamo un po’ d’olio in padella e lasciamolo riscaldare.

Dosiamo le uova con un mestolo, cominciando a creare uno strato sottile di frittata. Aggiungiamo, poi, dell’altro composto, utilizziamo una padella più ampia per ottenere lo spessore desiderato. In alternativa, cuociamo in più riprese varie frittatine sottili, sempre a fiamma bassa per un paio di minuti prima di girarle. Una volta pronte, arrotoliamole e tagliamole a striscioline, in modo da creare le nostre tagliatelle.

Passiamo al condimento. Facciamo rosolare lo spicchio d’aglio in una padella con dell’olio EVO. Aggiungiamo la zucchina tritata finemente e i pomodorini divisi a metà. Aggiustiamo di sale, pepe e lasciamo cuocere per una decina di minuti. A questo punto trasferiamo le tagliatelle nella padella con il condimento, aggiungiamo il basilico tagliato in pezzi e facciamole saltare.

Quindi, per mangiare qualcosa di fresco e veloce ma che sia anche gustoso non ci vuole poi molto. Alla fine, le uova in casa le abbiamo praticamente tutti, ma servite così lasceranno tutti senza parole. Se proprio non riusciamo a rinunciare alla vera pasta, non significa che dobbiamo stare ore dietro ai fornelli. Con pochi ingredienti possiamo comunque preparare un piatto gourmet super delizioso.

