Quando si pensa a carne succosa e tenera la mente ci riporta al filetto. Cucinato al pepe, al tartufo, arrostito con qualche salsa di accompagnamento o in mille altri modi, il filetto è sempre gustoso. Il prezzo di questo taglio ricercato è alto e, a volte, risulta difficile trovarlo. Esistono diversi altri tagli di carne che si prestano a varie preparazioni. Sono ugualmente ricchi di gusto e teneri, avvantaggiando però il portafoglio.

Il nome del taglio di cui parliamo deriva dalla somiglianza con alcuni copricapo utilizzati a fine Ottocento.

Per mangiare carne tenera in padella, arrosto, spezzatino o al forno non serve comprare filetto ma questo taglio morbido ed economico

Conoscere i tagli più importanti può essere un grande aiuto per il consumatore che, consapevolmente, sarà in grado di scegliere il taglio di carne più adatto. Si riesce così a conciliare il gusto con una spesa contenuta.

Esiste un pezzo di carne conosciuto con moltissimi nomi diversi. C’è chi lo chiama sora, chi armone o arrosto della vena. Ma i nomi più diffusi sono sottopaletta o cappello del prete.

Questo pezzo proviene da una parte anteriore del bovino, precisamente la spalla. Ha al centro una venatura di gelatina, che non deve essere confusa con il grasso.

Questo taglio di carne di manzo è ottimo per le cotture lente. Si presta molto bene per arrosto, brasato e spezzatino. Anche la cottura in umido o al sugo conferisce a questa carne particolare morbidezza. Dopo la cottura la venatura di gelatina diventa impercettibile e gradevole da mangiare.

Il prezzo di questo taglio va dai 14 ai 18 euro. Il prezzo del filetto oscilla invece dai 25 ai 50 euro al chilogrammo. Una differenza enorme. Chiaramente la sottopaletta è un taglio di seconda scelta, ma non inciderà negativamente sulle nostre preparazioni. Il gusto e la morbidezza sono garantiti.

Come ottenere una tenera bistecca spendendo la metà

C’è un modo per poter utilizzare il cappello del prete con una cottura veloce ottenendo un’ottima bistecca. Infatti per mangiare carne tenera in padella o alla griglia è sufficiente tagliare diversamente la spalla di manzo.

Basterà che il nostro macellaio di fiducia tagli longitudinalmente la carne, ottenendo 2 bistecche tenerissime. Il taglio deve avvenire in corrispondenza della venatura gelatinosa.

Con questa accortezza la sottopaletta potrà essere cotta in padella o sulla griglia in pochi minuti. Il risultato sarà strabiliante. Porteremo in tavola una tenera tagliata al prezzo di un arrosto. Il sapore deciso e la morbidezza non faranno rimpiangere la classica tagliata di coscia di vitello.

Lettura consigliata

Portiamo la Sicilia in tavola seguendo questi semplici passaggi per un contorno con le melanzane gustoso e da mangiare anche a temperatura ambiente