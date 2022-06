Finalmente un post-cena rilassato, dopo la classica grigliata. Quando la brace è ormai fredda resta solo da pulire la griglia e spesso questa attività si rivela faticosa. Unto, incrostazioni e sporco ostinato rendono l’operazione ardua. Spesso siamo costretti a buttare via spugnette abrasive e consumare molto detersivo per ottenere un buon risultato.

Vedremo invece che utilizzando un comune prodotto di scarto e un elemento naturale dal costo molto contenuto potremo far tornare la griglia come nuova.

Anche la griglia del barbecue più incrostata tornerà splendente con questo metodo naturale che costa solo pochi centesimi

Con la bella stagione si ricorre sempre più spesso alla cottura alla brace. Tutti gli alimenti diventano più gustosi e ci si ritrova all’aria aperta a consumare i pasti.

Qualsiasi griglia dopo la cottura si presenta incrostata e unta. Alcune volte è difficile metterle in ammollo, viste le dimensioni e non sempre è una tecnica che funziona.

Esiste, in natura, un potente sgrassatore che, insieme ad un prodotto di scarto abrasivo, semplificherà la pulizia.

Dovremo conservare la polvere del caffè che normalmente gettiamo via quando laviamo la moka. Sarà un alleato perfetto per raggiungere un risultato splendente.

L’altro aiuto indispensabile arriva dagli agrumi. Dovremo utilizzare un limone. Non sarà necessario scegliere limoni DOP o con la buccia edibile che normalmente utilizziamo in cucina e che hanno un costo più elevato. Si può utilizzare un qualsiasi limone, preferendo quelli con la buccia più spessa e vedremo perché.

Faremo una prima passata utilizzando solo la polvere di caffè. Ne prenderemo una piccola manciata e la strofineremo con le mani sulla griglia per rimuovere i residui più evidenti.

Sgrassare e profumare la griglia in modo naturale ed efficace

Seguendo passo per passo questi facili consigli anche la griglia del barbecue più incrostata non sarà un problema.

Tagliamo il limone a metà e cospargiamo la parte interna con il caffè. Iniziamo a strofinare la griglia seguendo il verso delle strisce e insistendo sugli incroci. Potremo strofinare con forza perché la buccia del limone è resistente.

Durante questo passaggio inizieremo a sgrassare e scrostare. Quando non ci sarà più nessun residuo visibile, potremo effettuare un’altra passata con l’altro mezzo limone e senza caffè.

Gli odori, l’unto e le incrostazioni dovrebbero essere spariti. Non avremo utilizzato spugne o spazzole ma soltanto un limone dal costo di pochi centesimi. Per definire la pulizia della griglia potremo fare un’ultima passata con pochissimo detersivo per i piatti.

Avremo un risultato strepitoso, con poca fatica e pochissima spesa.

