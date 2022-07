Tempeste e fulmini in arrivo su questi 2 segni nelle prossime ore mentre i Gemelli saranno protetti da Giove e Venere in un tripudio di successi

Purtroppo, capita anche ai segni migliori di trovarsi alle prese con qualche settimana in cui lo zodiaco fa i capricci. Se vale il detto che l’eccezione conferma la regola, allora, ancora una volta l’Ariete non sarà assolutamente toccato da eventi negativi anche nelle prossime ore. Situazione diametralmente opposta invece per due poveri segni che si troveranno letteralmente in una tempesta di fuoco. Attaccati su vari fronti, dall’amore al lavoro, dalla sfortuna alle amicizie. Il classico periodo in cui varrebbe la pena starsene a casa, magari davanti alla televisione, per gustarsi un bel film che ci faccia ridere per qualche ora. Ma, tornando al nostro oroscopo, andiamo a vedere cosa capiterà di positivo ai Gemelli e quali saranno i 2 segni sfortunati della settimana.

Scorpione e Vergine a braccetto nella bufera

Tempeste e fulmini in arrivo su questi 2 segni, mentre i nati dal 21 maggio al 21 giugno si appresteranno a vivere delle ore davvero trionfali. Saranno lo Scorpione e la Vergine i due segni che nelle prossime ore patiranno maggiormente le difficoltà professionali e amorose. Scorpione che avrà Marte in opposizione, così forte da allontanare le persone care, creando anche delle tensioni professionali. Oltretutto, proprio in ambito lavorativo, c’è davvero poca pazienza nel tollerare gli errori dei colleghi e soprattutto la scarsa attenzione del datore di lavoro. Dopo aver passato dei momenti abbastanza difficili negli ultimi mesi, lo Scorpione comincia ad avvertire dei segnali di crisi importanti sul lavoro.

Stanchezza e svogliatezza stanno caratterizzando queste ore della Vergine. Partendo dal lavoro, bisogna fare molta attenzione a quei progetti e quei programmi iniziati e non compiuti. Prima di effettuare voli pindarici, sognando altri traguardi, sarebbe meglio chiudere i cantieri avviati qualche mese fa. Per quanto riguarda la vita matrimoniale, attenzione che il focolare domestico, in questo momento, sembrerebbe pieno di trappole. Sarebbe opportuno pianificare una vacanza di coppia per evitare possibili e pericolosi affondi.

Momento davvero positivo per i Gemelli che possono contare in questo momento sulla triplice alleanza con Giove, Venere e Marte. Arrivano buone notizie in campo amoroso, possibili vincite economiche e tante soddisfazioni lavorative. In modo particolare per tutti i Gemelli che a luglio resteranno a casa e al lavoro, potrebbe partire un’avventura professionale davvero emozionante e prolifica.

