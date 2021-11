Torniamo a parlare di moda capelli. Una volta si diceva che se le donne che cambiavano spesso taglio o colore di capelli era perché avevano avuto qualche delusione amorosa e volevano dare un taglio con il passato. Oggigiorno, invece, la tendenza a cambiare è più che altro dovuta alla voglia di stare al passo con le mode e, talvolta, anche di stupire.

Ormai, infatti, le ragazze non si limitano più alla fluente chioma lunga. Sempre più donne (più o meno giovani) si sono convertite ai pratici tagli corti. A tal proposito, ecco quelli che spopoleranno nell’autunno 2021 / inverno 2022, dai più sbarazzini ai più raffinati. Da segnalare anche questo taglio di capelli super trendy che sta letteralmente spopolando perché ci fa apparire grintose, giovanili e al tempo stesso sofisticate e femminili.

Nel presente articolo ci concentreremo sui colori moda capelli, perché, per l’inverno 2022 torna dall’estate questa moda colore capelli per chi ha carattere e vuole uscire dai soliti schemi.

Capelli bicolore con contrasto cromatico very strong

Ci stiamo riferendo ai capelli bicolore, una particolare tecnica di tintura studiata per creare un forte ed evidente contrasto di colore tra due parti della chioma. Di solito, le due parti della testa hanno dimensioni diverse e una risulta minore rispetto all’altra.

Alcune celebrità stanno sfoggiando teste bicolor con una base di un colore ed il resto delle lunghezze in un’altra tinta. Di gran tendenza anche l’idea di colorare un importante ciuffo, da portare su un lato oppure che scende in maniera simmetrica su entrambi i lati del volto. In questo modo, andremo a creare una sorta di cornice attorno al viso. In questo caso, la scelta dei colori diventa ancor più fondamentale. L’ideale, infatti, è scegliere una tinta che si armonizzi in maniera gradevole con il nostro incarnato e in particolare con il sottotono.

Chi ha un sottotono della pelle freddo, ovvero chi sta bene con i gioielli in oro bianco o argento, può optare per i blu e i viola. Le donne invece che hanno un sottotono caldo (su di loro stanno d’incanto i rossetti color pesca e i gioielli in oro giallo), dovrebbero invece preferire i rosa, i rossi e gli arancioni.

Ovviamente, nessuno vieta di azzardare le tinte più shock: verde acido, giallo limone, fucsia, turchese…

Cosa fare in caso di problemi di formalità?

Questo look, ben studiato da un bravo hair stylist, sta bene a tutte. Di certo, non va a creare grossi problemi alle ragazzine. Tuttavia, le donne più mature, potrebbero invece incontrare qualche problema di carattere formale, specie sul luogo di lavoro. In questo caso, basterà evitare contrasti troppo forti e vistosi e rimanere invece più “sul classico”. Ad esempio, nel caso dei capelli biondi (tinti o naturali che siano), si potrebbe colorare il ciuffo con un biondo molto chiaro, quasi cenere.

Sui capelli biondo scuro e anche castani, l’effetto finale è davvero molto elegante.

