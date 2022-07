Per limoni sempre freschi e profumati basta un solo trucchetto efficacissimo per conservarli a lungo ed evitare che si secchino o ammuffiscano 

I limoni sono frutti che insieme a pompelmi e arance appartengono alla categoria degli agrumi. Caratterizzati da una buccia gialla sottile e porosa, presentano una polpa interna succosa e gelatinosa. Ideali per la preparazione di bevande e ricette dove è possibile utilizzare sia la buccia che la polpa. Inoltre con il loro succo saporito possiamo dare carattere alle insalatone e altre pietanze come le fritture, il pesce e talvolta anche la carne.

Dunque dei limoni non si butta via niente, tuttavia spesso sono di difficile conservazione.

Infatti se tenuti all’aria aperta, nel cestino della frutta marciscono velocemente, mentre se riposti in frigo si seccano, perdendo il loro succo caratteristico.

Ma allora come fare per conservarli perfettamente integri?

Per limoni sempre freschi e profumati basta un solo trucchetto efficacissimo per evitare che si secchino o ammuffiscano e conservarli a lungo

Per averli sempre freschi il segreto è mantenerli idratati esattamente come avviene per le piante. Mettere i limoni in acqua magari con l’aggiunta di bicarbonato riduce la possibilità di una proliferazione batterica. Inoltre riporre i limoni in acqua ci permetterà di capire prima quale ha subìto qualche danno durante la raccolta, perché marcirà velocemente. In questo caso basterà eliminare il limone marcio e salvare i restanti frutti. Inoltre è importante osservare spesso i limoni eliminando di volta in volta quelli che presentano delle irregolarità.

Dunque, per limoni sempre freschi e profumati basta solo questo trucchetto efficacissimo e qualche piccolo accorgimento nella conservazione.

Come conservarli in frigorifero

Per conservarli in frigorifero è indispensabile riporli in un contenitore emetico perfettamente sigillato o comunque posizionarli in un ripiano in basso diviso dagli altri alimenti.

Un’altra valida opzione è quella di conservarli avvolti in uno strato di pellicola trasparente o in un sacchetto di carta, da riporre in frigorifero e lontano da altri alimenti.

Perché i limoni ammuffiscono

Quando un limone ammuffisce è indispensabile disfarsene velocemente per evitare che contagi anche gli altri. Ma perché i limoni ammuffiscono?

La comparsa della muffa che caratterizza spesso limoni, mandarini e arance non è legata tanto ai metodi di conservazione quanto al momento della raccolta e dalle condizioni climatiche a cui è esposto l’agrume.

Questi frutti infatti a differenza di altri presentano un pH acido inferiore a 4. Questo fattore li rende più vulnerabili e facilmente attaccabili dagli agenti patogeni. La buona notizia è che la muffa che si forma sugli agrumi non è tossica, ma se inalata potrebbe comunque provocare dei fastidi.

Per evitare che queste muffe si espandano velocemente dovremmo controllare minuziosamente i limoni ed eliminare quelli danneggiati.

