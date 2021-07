La pancia gonfia è un disagio che accomuna molte persone e che può essere davvero fastidioso. Le cause del gonfiore addominale sono davvero molteplici, un’alimentazione scorretta, il consumo eccessivo di fibra, l’alcool, piuttosto che un consumo spropositato di zuccheri.

Le acque detox

L’acqua sgonfia pancia è una bevanda a base di acqua aromatizzata con frutta e verdura di stagione che aiutano e facilitano l’intestino e l’apparato escretore a depurarsi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Si tratta di un’acqua molto gustosa ma soprattutto è una bevanda fresca e dissetante. È perfetta per aumentare l’apporto idrico soprattutto per chi non riesce a bere tanto.

È una bevanda detox ma da sola non serve: ovviamente va abbinata ad un corretto stile alimentare e di vita.

Mai più pancia gonfia con questa gustosissima bevanda estiva fai-da-te e super economica

Le acque detox hanno un effetto depurativo e sono benefiche per la salute e per la linea. Di acque detox ne esistono diverse ed è possibile crearle con tutti gli ingredienti che si preferiscono.

La bevanda di oggi è a base di arancia e pompelmo aromatizzata con un rametto di rosmarino. Per 250 ml di acqua detox al pompelmo ci occorrono:

a) mezza arancia rossa;

b) mezzo pompelmo;

c) 250 ml di acqua;

d) un rametto di rosmarino;

Preparazione

Riporre l’acqua in un recipiente e mettervi all’interno la frutta a pezzetti e le foglioline di rosmarino. Lasciare in infusione per almeno un’oretta prima di procedere al consumo.

Mantenere all’interno della brocca o del recipiente i pezzetti di frutta per tutta la durata dell’acqua. Una volta terminato il primo litro, è possibile aggiungere altra acqua e lasciar continuare la macerazione dei frutti per poi consumarla nuovamente. Se la si preferisce fredda è possibile riporla in frigo.

Gli ingredienti

Il pompelmo. Questo frutto conferisce all’acqua proprietà antiossidanti e ipocolesterolemiche, utile anche per tenere a bada la glicemia e il colesterolo.

L’arancia. Ricca di vitamina C, aiuta a contrastare i malanni di stagione, è un potente antiossidante e grazie all’elevato contenuto di potassio aiuta a mantenere il cuore e la circolazione in salute. La presenza di fibra aiuta a combattere la stitichezza.

Il rosmarino. Ha proprietà antispasmodiche ed aiuta a ridurre i gas e il gonfiore addominale. Infatti è questa la pianta aromatica che previene la demenza senile e aumenta la memoria.

Dunque, mai più pancia gonfia con questa gustosissima bevanda estiva fai-da-te e super economica.