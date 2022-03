Oggigiorno il cellulare è sicuramente lo strumento che usiamo maggiormente. Non ce ne separiamo mai e lo usiamo davvero in tantissimi modi. Social, fotografie, email e chi può ne ha più ne metta. Il rapporto che vi intratteniamo è talmente stretto che quando il nostro cellulare non funziona come dovrebbe andiamo nel panico.

Fortunatamente, spesso non significa doversene disfare perché possiamo trovare dei modi per risolvere i problemi. È il caso, ad esempio, di quando si verificano problemi col WI FI e non riusciamo a connetterlo. O, ancora, quando non funziona il microfono. Prima di darci per vinti, converrà provare a rimettere in sesto il cellulare.

Anche nel caso in cui il nostro smartphone non funzioni bene perché intasato, non significherà obbligatoriamente doverlo buttare. Né tantomeno dobbiamo pensare che per liberare la memoria del telefono sia necessario dover dire addio a tutto ciò che vi abbiamo sopra.

Come salvare i dati del telefono

Sarebbe consigliabile salvare di volta in volta tutto ciò che teniamo sul telefono su supporti esterni oppure virtuali. Per quanto concerne quest’ultima soluzione, possiamo farlo fare automaticamente al telefono attraverso il backup. Bisognerebbe accertarsi di avviarlo con una certa frequenza per mettere al sicuro tutti i nostri dati. Per effettuarlo su un telefono Android bisognerà andare in Impostazioni e poi cliccare su Google. Da lì selezioneremo Backup e poi la spunta per attivarlo in automatico o per farlo manualmente (Effettua il backup). Su iPhone invece da Impostazioni selezioneremo iCloud e poi Backup iCloud. Da lì spunteremo il pulsante per renderlo automatico o la voce Esegui il backup adesso.

Per liberare la memoria del telefono senza perdere dati è questo il metodo migliore che lo fa tornare scattante come appena acquistato

Dopo esserci assicurati di aver salvato tutto, potremo finalmente ripulire il telefono. Infatti, la sovrabbondanza di dati e contenuti lo rallenta e talvolta ne rende difficoltoso l’utilizzo. Piuttosto che eliminare manualmente il superfluo, converrà farglielo fare in automatico. Un modo che ci consente anche di disfarci di possibili virus.

La procedura potrebbe differire per i vari modelli Android, in linea di massima però bisognerebbe andare in Impostazioni e poi in Privacy o in Reset. Bisognerà scegliere Ripristino dati di fabbrica. Per iPhone cliccare su Generali in Impostazioni, poi selezionare Trasferisci o inizializza contenuto e poi cliccare su Ripristina. In ambedue i casi potrebbe essere necessario inserire le password degli account personali. Attendiamo il tempo necessario affinché l’operazione si concluda.

Riaccendiamo allora il telefono. Basterà inserire i dati del nostro account Google o iCloud durante la configurazione e trasferire il backup, avremo così tutto ciò che abbiamo salvato. Ritroveremo dunque le nostre foto, video, chat e numeri. Per il resto, però, il nostro telefono sarà tornato alle impostazioni di fabbrica e dunque avrà liberato tanto spazio. Avrà infatti eliminato tutti quei dati invisibili del funzionamento del software. Nel caso non volessimo riavere nuovamente tutti i vari file sul telefono possiamo anche evitare di caricare il backup. Potranno comunque essere sempre accessibili poiché salvati.

