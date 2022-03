Ormai i nostri telefonini sono diventati una sorta di espansione del nostro corpo, infatti li teniamo perennemente in mano. Li utilizziamo per le più svariate funzioni, per postare sui social, per le ricerche su internet o per messaggiare su WhatsApp.

Al di là delle tante possibilità che oggigiorno i nostri smartphone ci offrono, ve n’è una che rimane pur sempre prioritaria: telefonare. D’altronde continuiamo tutti a farlo, sebbene talvolta tramite l’uso di internet e apposite applicazioni. Che si tratti di questo tipo di chiamate o di quelle classiche, fondamentale è riuscire a farlo senza intoppi.

Capire se c’è un problema

Purtroppo, capita a tutti almeno una volta nella vita di incontrare difficoltà nell’avere una normale conversazione telefonica. Infatti, se il microfono del cellulare non funziona, telefonare diventa impossibile e non riusciremo a comunicare con l’interlocutore.

Prima di entrare nel panico al pensiero di dover acquistare un nuovo telefono, proviamo a chiamare anche qualcun altro. Ci assicureremo così di avere noi un problema e non che magari il nostro interlocutore abbia premuto involontariamente il tasto che rende muta la chiamata.

Se il problema persiste, proviamo a registrare dei messaggi o delle note vocali per escludere che dipenda dalla linea. Qualora non si dovessero effettivamente sentire, passiamo a capire qual è il problema. Prima cosa assicuriamoci che i microfoni siano puliti. Solitamente si trovano nella parte bassa del cellulare, se vi è polvere procediamo a rimuoverla delicatamente con un cotton fioc.

Se il microfono del cellulare non funziona e durante le chiamate non ci sentono, ecco come risolvere

Nel caso dopo la pulizia il problema persistesse, potrebbe magari dipendere dal software. In certi casi bisogna sempre provare il buon vecchio metodo dello spegnimento del telefono.

Può sembrare banale, ma spesso risolve svariati e ostici problemi. All’accensione proveremo nuovamente il microfono. Se dovesse continuare a non funzionare, assicuriamoci di non avere aggiornamenti del sistema da fare. Spesso basta installare gli stessi per risolvere i problemi che si presentano.

Ci rimane poi un’ultima strada da provare: ripristinare il telefono. Quest’azione lo farà tornare alle caratteristiche di fabbrica. L’iPhone ha una precisa modalità di ripristino così come anche ogni modello Android. L’operazione si differenzia per ognuno, ma per trovarla dovrebbe bastare andare nelle impostazioni. In caso di difficoltà potremo cercare istruzioni su internet. Dopo questo ennesimo passaggio, finalmente riproveremo a telefonare e finalmente potremmo aver risolto.

Qualora non fosse così, vorrà dire che probabilmente vi è un vero e proprio danno da riparare. In base all’entità e al costo della riparazione, nonché allo stato generale del telefono, dovremo valutare se cambiarlo o aggiustarlo.

