Appena comparsi sul mercato, i telefonini servivano solo per chiamare e mandare SMS. Nel giro di poco tempo si sono letteralmente trasformati e hanno assunto tante nuove funzioni. Un aspetto che spesso ci conduce anche a ricercare soluzioni per risparmiare la batteria largamente usata e che esauriamo in breve tempo.

Lo smartphone ha ormai sostituito altri strumenti, come la macchina fotografica. Ciò anche in virtù delle moderne tecnologie che permettono di fare foto stupende, come nel caso di alcune funzioni attivabili da 2 pulsanti dell’iPhone. Vi è però un rovescio della medaglia, perché in alcuni casi potremmo perdere alcune foto del telefono. Soprattutto se ignoriamo come fare per recuperare le foto cancellate dall’iPhone e dagli altri cellulari.

Album digitali di ricordi

I nostri telefonini non sono solo una macchina fotografica, ma anche un album virtuale di fotografie. Vi stipiamo sopra tutti i nostri ricordi. Indubbiamente le precedenti foto cartacee potevano risentire del tempo e rovinarsi, ma anche quelle digitali potrebbero non essere immortali. Anche perché pochi sono coloro che si prendono la briga di stamparle o salvarle su altri supporti. La loro vita dipende dallo stato del telefono, quindi, ma anche da alcune nostre azioni.

Può capitare che, svuotando la memoria, si cancellino sbadatamente proprio alcune foto a cui si tiene. O ancora farlo consapevolmente per poi pentirsene un minuto dopo. Fortunatamente non è detto che si sia compiuto l’irreparabile, potremmo infatti avere modo di riaverle nuovamente.

Per recuperare le foto cancellate dall’iPhone o dal cellulare Android bastano pochissime mosse senza computer né applicazioni

Per riavere sul cellulare le foto cancellate non è necessario collegarsi a un pc né installare app apposite. Infatti, vi sono delle procedure semplici e valide sia per iPhone che per Android.

Nel primo caso, dovremo andare nelle fotografie e scopriremo l’esistenza di un album che passa sempre inosservato: quello delle foto eliminate. Basterà scorrere tra le varie cartelle e trovare quella nominata “eliminati di recente”. Le foto vi rimangono per un mese. Clicchiamo su quella che non vogliamo perdere e poi su “recupera”. Tornerà con le altre foto. Inoltre, se abbiamo effettuato il backup su iCloud prima di cancellare la foto, dovremmo averla salvata in quello spazio virtuale. In questo caso, però, dovremo ripristinare il telefono se non vogliamo accedervi da pc.

Per quanto riguarda Android invece dovremo muoverci in altro modo. Basterà aprire l’app preinstallata di Google Foto, uno spazio in cui si conservano. Clicchiamo sul Menu e poi in Cestino. Troviamo la foto e premiamovi sopra, selezioniamo poi “ripristina”. Ed ecco fatto!

Potremmo pensare che le foto cancellate siano perdute quando in realtà non è così, recuperarle è più facile a dirsi che a farsi. Ovviamente, nel caso dovessimo averle eliminare definitivamente anche dai cestini dovremo cercare altre soluzioni.

