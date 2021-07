Le scarpe, insieme alle borse, rappresentano una parte indispensabile del guardaroba di qualsiasi donna.

L’estate, poi, come ogni stagione porta con sé moltissime tendenze nuove e alcuni ritorni.

In un precedente articolo si era trattato delle scarpe di tendenza la scorsa stagione invernale.

Oggi, invece, si esamineranno i must have dell’estate 2021. Come ben si potrà immaginare a farla da padrone saranno ancora le sneakers, comode e versatili.

Oltre alle sneakers merita spendere alcune parole anche su alcuni modelli di sandali e sul grande ritorno degli zoccoli. Per l’estate tornano di moda queste scarpe iconiche che tutti abbiamo comprato in passato.

Ma ecco quali sono i modelli di scarpe più di tendenza in questa stagione 2021.

Sneakers

Le sneakers di tendenza in questa estate sono di colori molto accesi e fluo. Si tratta di scarpe per tutte coloro che non vogliono passare inosservate, in puro stile anni ’90.

Si tratta di una tipologia di scarpa rivisitata in modi molto diversa dai brand di lusso fino ai brand del fast fashion.

Oltre alle sneakers colorate continuano ad essere super richieste anche quelle bianche, quelle di ispirazione vintage e le chuncky.

Si riconfermano di tendenza le sneakers con la suola platform, ottime per tutte coloro che vogliono guadagnare qualche centimetro di altezza.

Mocassini

In questa stagione 2021 si ha il grande ritorno dei mocassini, essenziali e neri. Si possono trovare sia semplici che con suola chuncky.

Un modello di scarpa perfetto per essere utilizzato senza calze per allungare la gamba o con calza a vista.

Tuttavia, è bene sapere che in questo modo si tenderà a spezzare la gamba rendendola otticamente più corta.

Basket

Tra i modelli di tendenza, poi, non si possono dimenticare quelli ispirati al mondo del basket. Sicuramente a dettare questa tendenza anche l’hype creato attorno ai modelli di Jordan praticamente introvabili.

In un precedente articolo si era cercato di spiegare al Lettore come accaparrarsi l’ultimo modello di Jordan a prezzi contenuti.

Sandali

Per la stagione estiva 2021 non possono, poi, mancare i sandali. Tornano di moda quelli alla schiava da legare attorno alla caviglia lasciando libero il polpaccio.

La parola chiave è colore, poco importa quale basta che sia acceso. Sarà però necessario tenere conto che non sono calzature perfette per chi vuole distogliere l’attenzione dai piedi.

L’allacciatura alla caviglia renderà otticamente le gambe più corte.

Per l’estate tornano di moda queste scarpe iconiche che tutti abbiamo comprato in passato

Infine l’estate 2021 sarà ricordata per un grande ritorno. Infatti dagli anni ’70 tornano in auge gli zoccoli.

Si tratta di calzature che ha sempre diviso la moda tra chi li ama e chi li odia.

Per quanto riguarda gli abbinamenti non bisogna pensare ad abbinamenti boho o hippie.

Nel 2021 gli zoccoli si abbinano a completi maschili o ad abiti molto femminili.