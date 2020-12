Le scarpe si giocano con le borse il primato degli accessori più amati dalle donne. Nonostante il lockdown, e nonostante l’impossibilità di uscire di casa, nulla ha impedito di tenersi aggiornati sulle ultime tendenze in fatto di calzature. Infatti, la vendita di scarpe non sembra subire rallentamenti significativi.

Ma quali sono le scarpe che tutte dovrebbero avere per essere sempre alla moda? In questo inverno 2020-2021 si sono confermate protagoniste alcune tipologie di calzature che imperversano sulla scena da qualche anno. Le scarpe che bisognerebbe avere per essere sempre alla moda in questa stagione invernale.

Anfibi

Gli anfibi si confermano i re della scena modaiola nonostante le molte critiche ricevute da chi li reputa poco femminili. In questa stagione, in modo particolare, sono tornati alla ribalta sia i classici anfibi stile Dr Martens e Cult che delle versioni rivisitate.

Infatti Prada ha dato vita a un anfibio platform con catene e borselli inclusi, forse inutili ma molto scenografici. Ovviamente questo tipo di combact boots potrà essere acquistato anche in noti negozi di fast fashion.

Gli anfibi, anche se poco delicati e fini, sono perfetti per essere abbinati a qualsiasi tipo di outfit, dai più eleganti sino a quelli più sportivi.

Sneakers

Altre protagoniste delle passerelle si riconfermano per l’ennesimo anno di seguito le sneakers. Dimentichiamo le classiche scarpe sportive anni ’90 utilizzate a scuola nell’ora di ginnastica.

Le sneakers moderne bianche, colorate o platform più che per lo sport sono pensate per la vita di tutti i giorni. Abbinare comodità e fashion sembra essere uno dei punti cardine della moda al giorno d’oggi.

Stivali

L’amore per gli stivali fa giri lunghissimi ma poi ritorna. Scomparsi per una stagione dai radar delle passerelle sono tornati in auge più forti che mai. Stivali con il tacco o senza tacco, alla coscia o sotto al ginocchio, calzini e texani sono tornati tutti alla ribalta.

Gli stivali a calzino bassi si dovranno indossare con i jeans o i pantaloni non lasciando lembi di pelle scoperta.

Invece, per quanto riguarda gli stivali con gambale alto e stretto il modo migliore di indossarli è sostituirli alle calze con una gonna sotto al ginocchio.

Ecco, dunque, quali sono le scarpe che bisognerebbe avere per essere sempre alla moda in questa stagione invernale.

