Jordan mania: ecco dove comprare a buon prezzo le scarpe più ricercate del momento.

Negli ultimi anni sono tornate prepotentemente di moda le iconiche Nike Air Jordan. Si tratta di un modello di sneakers, ormai leggendario, lanciato nel 1984 e ispirato al campione NBA Michael Jordan.

L’alta richiesta ha fatto in modo di trasformare in vere rarità queste calzature. Distribuite in diversi modelli e colori le più ricercate restano le Air Jordan 1 high, mid e low.

Si tratta di modelli che è possibile acquistare a prezzi maggiorati ma difficili da trovare a prezzi normali.

Prima di addentrarci nell’elenco dei siti dove è possibile acquistare le Jordan sarà necessario spiegare in che modo vengono vendute queste scarpe.

Jordan mania, ecco dove comprare a buon prezzo le scarpe più ricercate del momento

Sui siti online le Air Jordan vengono vendute in due modi diversi. Una prima modalità è quella classica, si basa principalmente sulla velocità dell’utente.

Infatti, chi effettua per primo il pagamento ha la possibilità di accaparrarsi l’oggetto del desiderio. Il secondo modo, invece, si fonda sull’estrazione. Per partecipare all’estrazione e ottenere, così, la possibilità di acquistare le Air Jordan sarà necessario iscriversi agli store online.

Dopo essersi iscritti basterà aspettare che il negozio effettui l’estrazione dei clienti che, così, potranno procedere al pagamento. Ma, ecco dove comprare le Jordan, le scarpe più ricercate del momento a buon prezzo.

Su quali siti si possono acquistare?

Sito Nike

Innanzitutto, bisogna partire dallo store online della Nike, sia quello classico che quello su cui vengono rilasciati i modelli più esclusivi di Air Jordan: SNEAKRS.

L’utente avrà la possibilità di iscriversi a questi store online scaricando l’applicazione disponibile sia per dispositivo Android che per dispositivo Apple.

Mentre sul sito della Nike l’acquisto avviene nella modalità tradizionale su SNEAKRS, invece, ci sarà anche la possibilità di partecipare ad estrazioni.

Questo succederà soprattutto quando si cerca di acquistare le Air Jordan ma si viene messi in una sorta di coda.

Per riuscire ad accaparrarsi il modello o il colore appena rilasciati sarà importante sapere che la Nike lancia le novità verso le 9 del mattino.

Per avere un’idea di cosa verrà rilasciato nei giorni successivi sarà possibile consultare la sezione “in programma” e attivare la campanella per ricevere un avviso. Ecco uno dei modi per comprare le scarpe più ricercate del momento.

Zalando

Oltre al sito ufficiale della Nike è possibile comprare le scarpe più ricercate del momento a buon prezzo sul sito di e-commerce Zalando.

Su questa piattaforma, infatti, vengono frequentemente lanciati nuovi modelli di Jordan.

Tuttavia, la disponibilità cala velocemente, specialmente per quando riguarda le Air Jordan 1.

Per questo motivo si consiglia di consultare frequentemente il sito in questione guardando sia nella sezione donna che nella sezione uomo.

Footlocker e AwLab

Inoltre, anche sui siti online di Footlocker e AwLab sarà possibile acquistare le Air Jordan al classico prezzo non maggiorato. Vale la stessa regola di Zalando, sarà necessario consultare il sito molto frequentemente per riuscire ad acquistarne un paio.

StockX, KLEKT e Amazon

Nel caso in cui non si riuscisse ad acquistare da nessuna parte si consiglia di affidarsi al mercato di reselling. Si tratta di un mercato molto sviluppato, specialmente nel caso di oggetti molto ricercati come le Air Jordan. Su questi siti è possibile trovare quello che si cerca ma bisognerà mettere in conto un prezzo più alto rispetto a quello classico.

Attenzione, poi, ai siti di second hand sui quali si potrebbero nascondere delle vere e proprie truffe con vendite di oggetti contraffatti.

Sarebbe preferibile rivolgersi a siti come StockX o KLEKT, sono store online molto affidabili su cui si può acquistare senza temere di incorrere in contraffazioni.

Anche su Amazon è possibile trovare dei modelli di Air Jordan, il prezzo anche in questo caso sarà decisamente più elevato rispetto a quello originale.

