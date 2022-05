L’estate si sta avvicinando e stanno tornando alcune vecchie tendenze. Cappellini da pescatore ma anche secchielli in paglia e gioielli di diverso tipo. Oggi si andranno a scoprire delle tendenze gioiello perfette per il mare ma anche per sdrammatizzare un look cittadino. In molti, tra poco tempo, partiranno per località marine da sogno in Italia e all’estero. Per questo motivo è importante prepararsi adeguatamente tirando fuori dall’armadio i trend dell’estate. La maggior parte delle mode, infatti, sarà già presente all’interno del nostro guardaroba dal momento che si tratta di trend tornati dal passato. Tra questi troviamo anche le collane e le cavigliere realizzate con l’utilizzo di conchiglie.

Per l’estate sono tornate di moda queste collane giovanili che molti hanno già in casa da indossare anche con il costume

Le conchiglie, quindi, tornano le vere protagoniste dell’estate. Gioielli in stoffa o con catenina che si adatteranno bene a qualsiasi momento della giornata. Con la catenina saranno collane perfette da utilizzare durante i momenti serali. Al contrario, per quelli di stoffa se ne consiglia l’utilizzo in spiaggia o, comunque, per eventi informali durante il giorno. Sia le cavigliere che le collane con conchiglie si potranno abbinare a gonne lunghe ma anche a vestiti e a pantaloni. Ottime le collane con una semplice t-shirt o a contrasto con una blusa elegante. Anche gli altri accessori potranno venirci incontro per arricchire il look. Per la spiaggia ottimo l’abbinamento con una borsa in paglia con dettagli conchiglie. La cavigliera, poi, diventerà protagonista indiscussa se indossata con shorts, gonne corte o vestitini svolazzanti. Ecco perché per l’estate sono tornate di moda queste collane super giovanili perfette a tutte le età.

Dove comprare

Le collane e le cavigliere con conchiglie si trovano ormai ovunque sia nei negozi del fast fashion che di marca. Su Shein è possibile acquistarne modelli semplici in stoffa a meno di 2 euro. In alternativa da Mango se ne troveranno con catenina dorata, più eleganti, a circa 26 euro. Sempre nell’universo del fast fashion Bershka propone un set di tre collane con conchiglie a meno di 10 euro, la stessa cosa da Calliope. Anche per le cavigliere possiamo rivolgerci a Mango che le ha dorate a circa 16 euro. Da Stradivarius è disponibile un set di due cavigliere a meno di 10 euro. Chi vuole spendere qualche soldo in più potrà optare per la cavigliera proposta da Stroili a circa 50 euro.

Approfondimento

Sono questi i 3 gioielli dell’estate da indossare a 30 come a 60 anni per far risaltare anche una semplice camicia con jeans