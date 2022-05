Il cinema italiano per moltissimi anni, a partire dal Secondo dopoguerra, ha segnato un punto di riferimento nel Mondo per questo tipo di arte. I nostri grandi maestri della pellicola, infatti, hanno ispirato centinaia di registi in ogni dove influenzando il cinema per sempre. Basti pensare a quanto Federico Fellini abbia lasciato un segno ancora oggi palpabile in molte produzioni moderne, o come Sergio Leone ancora sia di ispirazione per grandi registi come Quentin Tarantino.

Tuttavia, pensare che i capolavori assolutamente da non perdere del nostro cinema appartengano solo al passato è un errore, perché tante produzioni moderne si distinguono per raffinatezza e originalità.

È il caso del film che presenteremo in seguito, che ha rappresentato un “unicum” del cinema italiano degli ultimi anni.

Assolutamente da non perdere questo incredibile film italiano su Netflix di cui ci innamoreremo perché unico nel suo genere

Il film che consigliamo oggi è stato diretto nel 2015 da Gabriele Mainetti ed è stato universalmente apprezzato dagli esperti del settore. Stiamo parlando di “Lo chiamavano Jeeg Robot” interpretato da Claudio Santamaria e che ha fatto conoscere al grande pubblico il talento di Luca Marinelli.

La storia è ambientata a Roma e parla di un ladruncolo da 4 soldi, Enzo Ceccotti (Santamaria), che subirà un cambiamento radicale nella propria vita. Durante una fuga dalla polizia Enzo per nascondersi si getta nel Tevere dove però finirà dentro a dei bidoni di sostanze radioattive nascoste. Dopo il contatto con il materiale radioattivo, Enzo acquisirà capacità sovraumane che, però, saranno sfruttate per continuare a compiere crimini da parte del protagonista. Tuttavia, queste capacità non passeranno inosservate arrivando all’attenzione dello Zingaro (Marinetti), tra i capi più spietati della malavita romana. Enzo inizialmente accetterà di lavorare per lo Zingaro ma le cose cambieranno quando nella vita del protagonista entrerà Alessia, ragazza bellissima ma afflitta da problemi psichici.

Non un film per bambini

Parlando di film di supereroi in molti potrebbero pensare ad una pellicola per bambini, ma questo film è tutt’altro. Crudo, cupo, a tratti violento, il film è una pellicola unica nel suo genere che ci lascerà incollati al divano. Inoltre grazie al talento del cast ed all’originale regia Lo chiamavano Jeeg Robot diventa un prodotto assolutamente da non perdere.

Eccellenze italiane

Se stessimo cercando qualcosa di più canonico, comunque, il catalogo Netflix ospita molti prodotti italiani di grande livello. Oltre ai film “sorrentiniani” consigliamo la visione di “Mediterraneo”, premio Oscar 1992. Decisamente più attuale, invece, è “Il capitale umano” per la regia di Paolo Virzì.

