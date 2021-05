Con l’avvicinarsi dell’estate cresce esponenzialmente la voglia di partire e scoprire posti nuovi.

Anche senza spostarsi dall’Italia sarà possibile imbattersi in zone e borghi magnifici.

Alcuni di questi borghi si trovano in Liguria, in un precedente articolo si era trattato di Loano (consultare qui). Tra i borghi più belli di Italia si andrà a far scoprire al Lettore una piccola città che sorge in provincia di Imperia: Cervo.

Chi sogna una vacanza tra mare cristallino e storia non potrà perdersi questo meraviglioso borgo medievale orgoglio d’Italia

Cervo è un piccolo comune ricco di storia che sorge a picco sul mare, una delle perle della Liguria. Caratterizzata da un borgo medievale, tra i più belli di Italia, che ha mantenuto le sue caratteristiche originali. La storia di questo borgo che unisce architettura e bellezze naturali risale a tempi molto antichi.

Infatti, è stata rilevata la presenza di popolazioni fin dalle epoche preistoriche. Dalle conquiste dell’Impero Romano sino a divenire feudo dei Cavalieri di Malta la storia non si è mai dimenticata di questo borgo favoloso.

Una delle attività maggiormente diffuse tra i pescatori di Cervo era la raccolta e la commercializzazione del corallo. Questo la portò ad essere oggetto di numerose incursioni da parte dei pirati saraceni attirati dai traffici di corallo.

Monumenti

Il centro storico di Cervo si è mantenuto inalterato per secoli. Per questo è visitabile solamente a piedi in un saliscendi di piccole vie che dal mare salgono al promontorio dove svetta la chiesa di San Giovanni Battista. Questa chiesa, costruita grazie al denaro proveniente dal commercio di corallo, viene anche chiamata dei “corallini”. Questo sta anche a dimostrare il legame tra Cervo e i pescatori di corallo.

Un’altra chiesa di notevole interesse architettonico è la chiesa di San Nicola da Tolentino che fu costruita su un tempio pagano.

Visitando questa perla ligure si potrà unire tranquillamente relax, storia e architettura.

Camminare nella storia e alternare visite a bagni immersi nel mare cristallino trasformerà in una semplice vacanza in qualcosa di memorabile. Ecco perché chi sogna una vacanza tra mare cristallino e storia non potrà perdersi questo meraviglioso borgo medievale orgoglio d’Italia.