Chi è alla ricerca dell’acconciatura perfetta per l’estate 2022 potrebbe essere nel posto giusto. Con la bella stagione, caldo e salsedine non aiutano a mantenere intatta la cosiddetta messa in piega. Con l’umidità delle torride serate estive, poi, la chioma diventa davvero indomabile. In questo periodo, dunque, la maggior parte delle donne predilige un taglio di capelli pratico, fresco e veloce da sistemare. Chi è alle prese con ricrescita e capelli bianchi, poi, avrà anche la necessità di camuffare lo stacco di colore velocemente, per evitare di catapultarsi dal parrucchiere ogni settimana. A tal proposito, ricordiamo che esistono dei semplici trucchetti da poter sfruttare poco prima di uscire ed apparire subito impeccabili ed ordinate anche senza tintura.

Chi intende sfoggiare un look più giovanile e alla moda non dovrebbe perdersi le ultime tendenze dettate dagli hair stylist più famosi. Altro che caschetti e classici capelli medi o corti! Per l’estate 2022 dimentichiamoci dei tagli tradizionali perché arrivano nuove acconciature. Un mix di tagli già conosciuti ed amati. Per prossimi mesi, dimentichiamoci anche della frangetta che tanto era tornata di moda nei mesi scorsi.

A spopolare, tra numerose proposte delle ultime settimane, 2 tagli vaporosi e molto chic che promettono di accontentare le giovanissime ma anche le over 50 e 60 che vogliono sentirsi belle e seducenti.

Dunque, altro che caschetti e classici capelli medi o corti, per l’estate 2022 arrivano 2 tagli favolosi che ringiovaniscono il viso di ogni donna

Il primo taglio che sta spopolando è il soft bob. Un’acconciatura ondulata, leggermente spettinata e vaporosa. Un carré dallo stile disinvolto e pratico che scolpisce il viso ma senza linee troppo nette. Le lunghezze restano spettinate e ondulate, tanto da ricordare le amatissime beach waves. Un taglio che non prevede frangetta o scalature. Un carré pari medio-lungo. Per le più attente alle nuove tendenze, questo taglio può essere abbellito con una bandana o una fascia colorata. Ideali per una giornata o una serata al mare. Il soft bob addolcisce il viso e ravviva lo sguardo con un taglio sbarazzino ma di classe allo stesso tempo.

Il secondo taglio proposto per l’estate 2022 è perfetto per chi vuole non ha paura di osare con le forbici. Uno scalato che vede capelli molto corti sui lati e dietro la nuca e un ciuffo frontale vaporoso che incornicia e allunga il viso. Un meraviglioso taglio corto che ringiovanisce all’istante e che non avrà bisogno di messa in piega, poiché il successo di quest’acconciatura sta nei volumi spettinati. Un taglio pratico, fresco e facilissimo da portare. Insomma, altro che caschetti e classici capelli medi o corti, quest’anno la chioma svolazzerà al vento e si asciugherà all’aria aperta, senza spazzola e phon.

