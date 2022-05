Chi cerca, trova e spesso risparmia pure. E si è ancora in tempo per fare un viaggio sulle Alpi totalmente gratuito. Ovviamente per ricevere la possibilità di viaggiare gratis ci sono dei criteri da soddisfare, ma se si rientra in questi allora sarà possibile fare richiesta.

Le Alpi, come ben sappiamo, sono quella catena montuosa che si trova al nord Italia e che divide il Belpaese dai Paesi confinanti: Francia, Svizzera, Slovenia e Austria. La cima più alta delle Alpi è il Monte Bianco dove, al di sotto, si trova il traforo che collega Italia e Francia.

Oltre al Monte Bianco ci sono tanti altri posti da vedere. Ad esempio, le Tre Cime di Lavaredo sono una meta molto amata dai turisti grazie alla struttura unica delle vette che è unica al mondo. Oggi è il simbolo delle Dolomiti.

Scavalcando e andando in Svizzera, una vetta veramente suggestiva è Zermatt, d’inverno per chi ama sciare questo è un luogo meraviglioso. Rimanendo sempre in Svizzera, assolutamente da vedere è Grimentz, un borgo veramente delizioso da visitare.

Poi abbiamo una delle stazioni sciistiche più belle al Mondo che si trova vicino Innsbruck ed una piccola cittadina chiamata Kitzbuhel. E la lista potrebbe proseguire ancora tantissimo.

Esiste un treno che corre sulle Alpi e che permette di spostarsi da un luogo a un altro, ma anche da un Paese all’altro. Treno che per alcuni potrebbe essere gratuito.

Per l’estate 2022 non perdiamo l’occasione di fare un giro in treno sulle Alpi gratis

Per questa stagione torna infatti Yoalin. Iniziativa promossa dalla Consulta dei giovani della Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi Cipra e Cipra International.

Ovviamente ci sono dei requisiti per viaggiare gratis, come abbiamo accennato ad inizio articolo. Per richiedere i biglietti gratis è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 27 anni. Inoltre, chi richiede di partecipare, però, non deve aver partecipato a edizioni precedenti. In questo modo sarà possibile far vivere l’esperienza a tutti.

I biglietti però non sono infiniti. Quelli messi a disposizione gratuitamente sono 150 e questi consentiranno di avere l’Interrail Global Pass, e quindi di viaggiare gratis in treno sulle Alpi e anche di andare oltre i confini italiani.

La data ultima in cui bisogna fare domanda è il 20 maggio di quest’anno. E per accedere, scaricare moduli e altro è necessario andare sul sito dell’iniziativa. E così per l’estate 2022 non perdiamo l’occasione di fare un Interrail sulle Alpi gratis.

Approfondimento

Ricorda moltissimo Santorini ma è una splendida cittadina su un promontorio che si affaccia sul Mediterraneo