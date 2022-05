Tempo di iniziare a mettere giù le ferie estive e, per chi può farlo, anche quelle per il 2 giugno. Come ben sappiamo, infatti, la Festa della Repubblica quest’anno cade di giovedì e nessuno ci vieta di prendere un venerdì di ferie e andare via da qualche parte.

Ora che le restrizioni sono anche più dolci, sicuramente viaggiare risulta più facile e anche più confortevole. Posti dove andare? Per questo possiamo prendere una mappa geografica e muovere a caso un dito e puntarlo poi da qualche parte. Oppure possiamo scegliere sapientemente la nostra prossima meta.

Nell’ultimo weekend di aprile moltissime persone sono volate in Marocco. I colori dell’Africa infatti hanno preso il sopravvento sui nostri social. E proprio nel nord dell’Africa in realtà c’è un’altra bellissima cittadina da vedere.

Se dovessimo vedere una sua foto, il primo nome che ci verrebbe in mente è Santorini, una delle isole greche più famose. Santorini è famosissima infatti per questo abbinamento cromatico che c’è tra il bianco e il blu. Ormai bandiera dell’Isola in tutto il Mondo. Esiste però un’altra cittadina che la ricorda molto, almeno per i colori.

Ricorda moltissimo Santorini ma è una splendida cittadina su un promontorio che si affaccia sul Mediterraneo

La cittadina di cui parliamo si chiama Sidi Bou Said e si trova in Tunisia. Questa è una deliziosa cittadina che si trova su un promontorio che si affaccia sul Mediterraneo.

Ovviamente è una località di mare e anche il colore delle case bianche e blu lo ricorda. Ma oltre a poter vivere la sabbia e il sole, sarà anche possibile esplorare la città e se siamo fortunati anche i dintorni.

Qui possiamo trovare dei bar all’aperto, moltissimi ristoranti e anche delle piccole gallerie d’arte. L’arte da tempo corre nei vicoli di questa cittadella, infatti grandi artisti come Paul Klee, Moillet, Sartre e Simone de Beauvoir amavano questo borgo e si recavano spesso al Café des Nattes, oggi luogo storico del centro.

Qui è possibile visitare il palazzo Ennejma Ezzahra, che vanta archi, stucchi e piastrelle decorative, mentre Dar El Annabi è una casa-museo con statue di cera in costume tradizionale.

Quindi se in mente abbiamo in programma una vacanza al mare non sottovalutiamo il potere della Tunisia. Questo è anche un luogo molto frequentato dalle persone locali, e al momento non è ancora inondato da pullman di turisti. E appena la vediamo ricorda moltissimo Santorini ma è una splendida cittadina in Tunisia assolutamente da non perdere o comunque da segnare sulla mappa delle destinazioni da visitare.

