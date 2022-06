L’estate è la stagione più attesa quasi da tutti, perché significa, principalmente, andare in ferie. Non vediamo l’ora di fare le valigie e staccare dalla vita monotona per una o due settimane. Ci aspettano le passeggiate sul lungomare o in montagna, perfette per ricaricarci.

Però, l’estate è anche la stagione che ci impone di vestirci più leggeri, a causa del caldo e questo, per molte di noi, è un trauma. Perché se siamo un poco sovrappeso, nonostante i nostri sforzi per perdere peso, diventa difficile scegliere dei capi che nascondano i chili di troppo.

Per la cena elegante estiva ecco la scelta giusta

D’inverno e anche in primavera, bene o male, ci siamo salvate con cappotti e maglioni larghi. Ora, però, che il caldo non è sopportabile, occorre vestirsi molto leggere. Il che, a molte, crea il problema di indossare capi adatti che non ci facciano sfigurare. Allora, per l’estate 2022 ecco come vestirsi curvy e sembrare magre anche con la taglia 50.

Partendo da un presupposto. Che il buon gusto nel vestire non dipende dalla taglia cucita sul vestito. Ci sono persone magre che possono vestire male rispetto a una taglia 50. Non partiamo certo battute.

Per la cena elegante al ristorante, ad esempio, il tailleur è sempre una scelta azzeccata. Fondamentale, però, è abbinarlo, sotto, con un body attillato. Il miniabito, che una curvy non considera mai, è, invece, un must have dell’estate 2022. Di little black dress ne esiste uno per ogni forma, anche la nostra. Meglio puntare su un modello retrò con vita segnata e scollato a V, soprattutto se abbiamo un seno pronunciato. E per le scarpe scegliamo un bel paio di decolleté. Volendo abbinarci sopra una giacca, deve essere corta, all’altezza dell’ombelico.

Per l’estate 2022 ecco come vestirsi curvy e sembrare magre anche con la taglia 50 così da stupire chiunque

Andranno di moda anche i pantaloni con pinces. Infatti, davanti alla scelta tra pantalone o gonna, la preferenza dovrebbe andare ai primi. Sono facili da indossare e “nascondono” di più. È vero che l’estate segna l’arrivo della frutta sui vestiti, come dicono esperti ed influencer, ma attenzione a non esagerare. Le fantasie appariscenti tendono ad allargare; quindi, per sembrare più magre, preferiamo le tinte uniche. Evitiamo, invece, le righe, soprattutto se orizzontali. Va bene, invece, il classico quadretto francese Vichy che è un tessuto che farà tendenza anche nell’estate 2022 e si adatta alla moda curvy.

I pantaloni a vita alta sono sempre da preferire perché slanciano di più. Meglio se in lino, abbinate a camicie di seta e a sandali gioiello. Anche il collant ha la sua importanza per slanciare la nostra figura. Questa estate, vanno di moda colori importanti, come il blu elettrico o ciliegia, che potremmo mettere su un vestito fantasia, purché senza esagerare come detto sopra. Insomma, tutti accorgimenti che ci permetteranno di essere eleganti e seducenti.

