Finalmente è arrivato il momento di scoprire i piedi. La stagione estiva porta un rinnovamento totale nel nostro guardaroba, e non soltanto per ciò che riguarda gli abiti, ma naturalmente anche le calzature. E ora che mostriamo i piedi, è assolutamente necessario prendersi cura anche delle unghie. È per questo che molti decidono di sottoporsi a una pedicure estiva, per eliminare ogni residuo di pelle morta, avere piedi morbidissimi e lisci e, naturalmente, per mettere lo smalto sulle unghie. Ma quali sono esattamente gli smalti più gettonati per essere sempre eleganti? E quali bisognerebbe evitare?

Se abbiamo le unghie piccole evitiamo gli smalti di colori scuri

Per prima cosa, osserviamo la forma delle nostre unghie dei piedi. C’è chi le ha molto piccole rispetto a quelle delle mani, e in questi casi la scelta dei colori è semplice: meglio evitare i colori più scuri, che tendenzialmente fanno apparire le unghie più piccole. Scartiamo quindi i verdi scuri, i blu, e i bordeaux per valorizzare al meglio la forma delle nostre dita dei piedi. Specialmente se abbiamo le unghie piccole, dunque, dovremmo puntare su colori più chiari.

Ecco quali smalti scegliere per la pedicure estiva che vanno bene con tutte le calzature per piedi raffinati ed eleganti

Se invece abbiamo le unghie dei piedi più grandi e il bordo dell’unghia raggiunge l’estremità delle dita, possiamo puntare su una pedicure che negli ultimi tempi sta tornando di moda: la french pedicure. La french pedicure prevede di utilizzare uno smalto trasparente sul corpo dell’unghia, e aggiungere una striscia bianca all’estremità, per accentuare le forme affusolate delle nostre unghie. Vanno di moda anche variazioni della french pedicure con la striscia rossa, nera o dorata.

Sì ai colori chiari come rosa fenicottero, arancione corallo o verde acqua

Chi ha il piede greco può permettersi pedicure di colori scuri. Per tutte le altre, meglio puntare su colori chiari e accesi. Ecco quali smalti scegliere per la pedicure estiva quest’anno: se ci piacciono i toni freddi puntiamo sul lilla, sull’azzurro, sul verde acqua o sul verde menta. Chi ama i colori caldi dovrebbe invece scegliere senza indugio il rosa antico, il rosa fenicottero, l’arancione, il corallo e il giallo chiaro. Non facciamoci intimidire da scelte anche più coraggiose, come i colori evidenziatore: uno splendido fucsia, giallo fosforescente o verde elettrico attireranno certamente l’attenzione.

