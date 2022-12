Per lenire tante sofferenze si può provare questa pianta tipica asiatica

Questa pianta che leggerai è perfetta per tantissimi problemi di salute che si possono avere. Scopriamo il perché ma soprattutto qual è.

La centella asiatica è una pianta, come dice il nome stesso, originaria dell’Asia. In particolar modo India e cresce anche in alcune zone dell’Africa. In antichità veniva utilizzata soprattutto per curare alcune malattie. Infatti gli asiatici ritrovavano in questa pianta delle particolari proprietà benefiche. Ed è così che, con il passare del tempo, si sono approfonditi gli studi a riguardo per comprendere il ruolo che avesse questa pianta sul corpo umano.

Proprietà della centella asiatica

Se usata nell’alimentazione, sembrerebbe perfetta per la dieta. Questo perché 3 cucchiai di centella corrispondono solamente a 30 kcal. Dunque per chi segue una dieta povera di calorie è adatta. Oltre a questo c’è la presenza delle saponine. Queste andrebbero ad avere alcune funzioni benefiche sull’organismo che vedremo fra poco. È ricca anche di vitamine e minerali. Sono presenti anche diversi antiossidanti.

Per lenire tante sofferenze si può provare questa pianta che sembra essere magica

Abbiamo appena detto che la centella, tra le sue proprietà nutrizionali, presenta una quota di saponine. Queste sarebbero particolarmente importanti per l’uomo, in quanto andrebbero a migliorare la circolazione sanguigna. Di conseguenza può essere utile proprio a chi soffre di problemi a carico dei vasi. La presenza di antiossidanti va a rallentare invece l’invecchiamento cellulare.

Per cosa viene consigliata la centella asiatica?

Possiamo dire che il motivo per il quale la centella è consigliata non è solo uno. Tra i primi possiamo dire essere utilizzata per lenire la fuoriuscita delle emorroidi. Infatti esistono alcune creme a base di centella asiatica che andrebbero a ridurre i sintomi tipici delle emorroidi, dunque prurito, dolore, ecc..

Oltre a questo viene utilizzata per ridurre la sensazione di pesantezza e gonfiore alle gambe. Quest’azione è garantita sempre grazie alle saponine, che migliorano la circolazione. Capita ad esempio, soprattutto d’estate, di avere le gambe o i piedi gonfi per il troppo calore. Per avere un effetto duraturo si possono fare delle cure con la centella a cicli. In questi casi è sempre bene chiedere al proprio medico, in modo da comprendere meglio come comportarsi e soprattutto le quantità da adottare. Può essere utile anche per altri motivi:

lacerazioni della cute;

ustioni non troppo gravi;

cicatrizzazione delle piaghe;

ridurre la cellulite;

crampi.

Come si può utilizzare

La centella deve essere somministrata lontana dal pranzo o dalla cena. Va bene se assunta due volte al giorno per un totale di massimo 60 mg. Le dosi e le quantità precise variano da persona a persona, quindi è necessario sempre chiedere consiglio e prendere il caso singolo. La centella è disponibile sottoforma di capsule, compresse oppure esistono in commercio anche soluzioni. Potremmo recarci in erboristeria e chiedere qualche informazione a riguardo. Possiamo trovare anche alcuni infusi da bere come spuntino pomeridiano o a prima mattina. È bene stare attenti alle dosi in quanto se assunta in quantità eccessive la centella può essere anche causa di allergie, soprattutto se utilizzata come crema. Dunque come possiamo notare per lenire tante sofferenze si può provare la centella asiatica, per sentirsi meglio con un solo ingrediente.