Piatti unici, 2 proposte pratiche e appetitose

È possibile essere pratici e veloci in cucina servendo un pasto completo con un singolo piatto. Infatti, servire in tavola un “piatto unico” vuol dire risparmiare tempo e fatica. Inoltre, alla fine del pasto riordinare sarà semplicissimo. Esistono tantissime ricette interessanti ideali per il menu di ogni giorno. Ma anche piatti importanti adatti a un pranzo in famiglia o una festa. Nei prossimi paragrafi scopriremo quali sono i piatti unici più gustosi e facili da preparare.

Servire pranzo o cena con un’unica portata è una soluzione pratica e veloce. Tuttavia, può essere anche gustosa. Possiamo stupire tutti con piatti unici davvero appetitosi adatti a ogni occasione. Ricette dalla preparazione semplice che non necessitano di tanti ingredienti. Ecco di seguito due proposte pratiche e appetitose.

Torta di patate e salsiccia

Una sottile crosta di patate farcita con salsiccia, fontina e zucchine delizierà il nostro palato. Per preparare questo piatto ci occorrono i seguenti ingredienti:

2 cucchiai di olio di oliva ;

; 1 peperone rosso privato del picciolo, dei semi e tagliato a strisce larghe 0,5 cm ;

; 1 zucchina affettata sottile ;

; 1 cucchiaio di aglio tritato ;

; pepe nero ;

; 3 cucchiai di basilico tritato ;

; 400 g di salsiccia privata della pelle ;

; 3 patate pelate e affettate molto sottili ;

; 10 g di burro ;

; 80 g di Grana grattugiato ;

; 100 g di fontina tagliata a striscioline.

Scaldare il forno a 220°C. Scaldare 1 cucchiaio di olio di oliva in una padella e far appassire il peperone e la zucchina per 5 minuti. Unire aglio, pepe, basilico e cuocere per altri 5 minuti. Aggiungere la salsiccia spezzettandola finemente. Cuocere per altri 5 minuti.

Condire le patate con il rimanente olio. Distribuire, poi, un quarto delle patate sul fondo di una pirofila, precedentemente unta con il burro. Spargere sopra salsiccia, Grana, fontina e livellare.

Continuare con le patate e così via sino all’esaurimento degli ingredienti. Terminare, infine, con uno strato di patate.

Mettere nella parte bassa del forno e cuocere per 40 minuti circa. Togliere la torta dal forno e lasciarla riposare 10 minuti a temperatura ambiente. Infine, tagliate la torta a fette.

Piatti unici, 2 proposte pratiche e appetitose

La seconda proposta è un altro piatto unico, questa volta, però, a base di pesce. Per realizzare i gamberi in casseruola ci servono:

6 cucchiai di olio di oliva ;

; 2 spicchi di aglio schiacciati ;

; 1 cipolla affettata ;

; 1 peperone verde privato del picciolo, dei semi e affettato grossolanamente ;

; 1 costola di sedano affettata ;

; 200 g di polpa di pomodoro ;

; sale ;

; pepe ;

; 2,5 dl di fumetto di pesce ;

; 160 g di riso ;

; 450 g di gamberi sgusciati e privati del filo intestinale.

Scaldare l’olio in una casseruola e far appassire per 10 minuti aglio, cipolla, peperone e sedano. Eliminare l’aglio e aggiungere la polpa di pomodoro, sale, pepe, fumetto di pesce e acqua. Portare a ebollizione e versare il riso. Far cuocere per 10 minuti. Unire, infine, i gamberi e cuocere ancora per 4 minuti circa. Versare la preparazione in un piatto di portata e servire.

Ecco, dunque, come preparare piatti unici, 2 proposte semplici ma estremamente ricche e gustose.